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隋棠痛批惡保母「根本是虐殺」！昔任兒福聯盟大使　揪社工2疑點

▲隋棠轉發作家文章評論新北保母虐童案「這根本是虐殺」。（圖／記者陳明安攝）
▲隋棠轉發作家文章評論新北保母虐童案「這根本是虐殺」。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠／綜合報導

新北一名1歲男童因父母在監，由兒福聯盟媒合有證照的保母進行短期照顧，去年12月男童遭保母虐待致死，手法慘無人道，藝人隋棠曾經擔任兒童福利聯盟公益大使，今（12）日出面聲援，轉發兩性作家柳飄飄對社工提出的2點質疑，並強調「這根本是虐殺了不是虐待」這句話。

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柳飄飄在兒童福利聯盟擔任9年的兒童志工，因此對志工受訓的課程非常了解，也輔導過弱勢家庭的孩子，她質疑：「若是新聞裡這位被虐致死的孩子，在生前有確實被陳姓社工執行探視面訪的任務，那麼絕對不可能在這麼嚴重受虐的情況下被忽略，因此我認為比較有可能的情況是1、社工根本沒有探視面訪，2、社工隱匿孩子受虐情形。」

柳飄飄難以理解的是，「這麼嚴重的受虐致死案，兒福聯盟在去年12月就已經知道此情事，卻直到昨日家屬爆料，輿論發酵被炎上了才出來發聲明？」隋棠也加入呼籲兒福聯盟出面說明的行列，在臉書發聲：「關於昨天的兒童虐殺案，請關注。」並加重強調柳飄飄所說的，「這根本是虐殺了不是虐待」。

對此，兒福聯盟將出養始末、訪視紀錄等資料都呈交檢調單位，並表示：「個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。兒盟在12月收到不幸消息後，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭，兒盟社工也配合檢調擔任證人。未來兒盟將持續配合檢調機關之調查，絕無包庇做假之說。」兒福聯盟董事長林志嘉將於下午2點30分召開記者會說明。

▲保母毒辣手法讓隋棠稱之為兒童虐殺案。（圖／翻攝隋棠臉書）
▲保母毒辣手法讓隋棠稱之為兒童虐殺案。（圖／翻攝隋棠臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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