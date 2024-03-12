隋棠痛批惡保母「根本是虐殺」！昔任兒福聯盟大使　揪社工2疑點

我是廣告 請繼續往下閱讀
柳飄飄難以理解的是，「這麼嚴重的受虐致死案，兒福聯盟在去年12月就已經知道此情事，卻直到昨日家屬爆料，輿論發酵被炎上了才出來發聲明？」隋棠也加入呼籲兒福聯盟出面說明的行列，在臉書發聲：「關於昨天的兒童虐殺案，請關注。」並加重強調柳飄飄所說的，「這根本是虐殺了不是虐待」。
對此，兒福聯盟將出養始末、訪視紀錄等資料都呈交檢調單位，並表示：「個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。兒盟在12月收到不幸消息後，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭，兒盟社工也配合檢調擔任證人。未來兒盟將持續配合檢調機關之調查，絕無包庇做假之說。」兒福聯盟董事長林志嘉將於下午2點30分召開記者會說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。