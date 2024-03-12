八方雲集只吃鍋貼算外行！「隱藏吃法」跌破眼鏡　老饕試過回不去

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這真的可以吃嗎....看起來很不好吃」、「這個我不行，怎麼感覺很像廚餘」；而也有大批人表示「您真內行喔！我今天也剛這樣吃」、「豆腐可以不用加進去啦XD皮蛋加進去就好」、「應該點紹辣乾麵也是非常適合」、「我都是拌紹辣乾麵喔！超級好吃的」、「皮蛋麵真的超級好吃」、「這樣吃真的不錯，我現在去八方雲集都會這樣點」。
八方雲集「被乾麵耽誤的鍋貼店」！三款乾麵都值得一試
@mr.ogenki八方雲集有什麼隱藏吃法！？#美食分享 #美食DIY #八方雲集 #皮蛋 #豆腐 #tiktok美食製作人 #元氣先生
♬ 原聲 - 元氣先生來開箱 - 元氣先生來開箱
根據過去網友的票選，八方雲集的第一名既不是水餃也不是鍋貼，而意外的是「乾麵系列」，店內販售的乾麵一共有「麻醬乾麵」、「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」三種，《NOWnews》記者三種款式都有吃過，其中「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩種會辣，吃小辣的人覺得是中辣，吃很辣的人味覺感受大概就是小辣。
八方雲集的麵條Q條好入口，吃起來比許多小吃攤的麵店都還要好吃，且售價一碗49元至55元都是還能接受的價格範圍內，非常值得嘗試，說不定愛吃麵又沒吃過的人，一吃就會愛上。不過值得注意的是，並不是每間八方雲集都有販售乾麵系列，民眾要朝聖還是要看分店是否有販售哦！
八方雲集「皮蛋拌麵」89元自製！北部還有這兩家可以吃
根據八方雲集的菜單，「麻醬乾麵」、「招牌乾麵」的售價一碗都是49元，而「紹辣乾麵」則是55元一碗，小菜類「皮蛋豆腐」一個是售價40元，等於最便宜只要花費89元就可以自製皮蛋拌麵，還有一大塊豆腐可以配著吃，CP值算是相當不錯。
而說到「皮蛋拌麵」的名店，這裡也推薦兩家台北「信義區」的名店，分別是位於捷運市政府站的「新娘子麵館」以及捷運101台北世貿站的「查記麵館」，其中「新娘子麵館」皮蛋乾麵一碗75元，也是帶有微辣紅油的口味；而「查記麵館」不只有皮蛋拌麵，還有為想吃飽的人著想，推出招牌皮蛋抄手麵，一碗售價100元，皮蛋拌麵香氣搭配飽足感的抄手，成為老饕最愛。熱愛皮蛋的你，下回經過信義區時，可以到此嚐鮮看看囉！