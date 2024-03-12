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八方雲集只吃鍋貼算外行！「隱藏吃法」跌破眼鏡　老饕試過回不去

▲說到台灣水餃類的專賣店，大家都會想到「八方雲集」，價格實惠、口味也非常多。（圖／記者張嘉哲攝）
▲說到台灣水餃類的專賣店，大家都會想到「八方雲集」，價格實惠、口味也非常多。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常熱愛吃水餃、鍋貼的食物，而說到水餃類的專賣店，大家都會想到「八方雲集」，價格實惠、口味也非常多。而在過去有內行老饕發現，其實八方雲集是「被水餃耽誤的乾麵店」，店內的乾麵系列因而一砲而紅，不少人現在到八方雲集都不再只是只有鍋貼的選擇。如今，八方雲集的乾麵吃法也再度被升級，搭上熱潮非常高的「皮蛋拌麵」，到八方雲集也能夠利用「神級組合點法」吃到，近日在社群掀起討論。

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專門做美食開箱、評測的Tik Tok影音創作者「元氣先生」，近日發布影片表示「八方雲集的最新隱藏吃法！首先點一碗麻醬麵，並且點店內的小菜皮蛋豆腐，兩個攪拌再一起之後，就會變成皮蛋豆腐拌麻醬乾麵，本來乾麵只有8分，加上皮蛋豆腐之後變成9.5分！非常推薦這樣吃，尤其有吃辣的人如果加一點辣，應該就是滿分了！」

▲八方雲集最新隱藏吃法，「乾麵系列+皮蛋豆腐」的組合，自製現在最夯的「皮蛋拌麵」，吃過的人都說好吃。（圖/Tik Tok@元氣先生）
▲八方雲集最新隱藏吃法，「乾麵系列+皮蛋豆腐」的組合，自製現在最夯的「皮蛋拌麵」，吃過的人都說好吃。（圖/Tik Tok@元氣先生）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這真的可以吃嗎....看起來很不好吃」、「這個我不行，怎麼感覺很像廚餘」；而也有大批人表示「您真內行喔！我今天也剛這樣吃」、「豆腐可以不用加進去啦XD皮蛋加進去就好」、「應該點紹辣乾麵也是非常適合」、「我都是拌紹辣乾麵喔！超級好吃的」、「皮蛋麵真的超級好吃」、「這樣吃真的不錯，我現在去八方雲集都會這樣點」。

八方雲集「被乾麵耽誤的鍋貼店」！三款乾麵都值得一試

根據過去網友的票選，八方雲集的第一名既不是水餃也不是鍋貼，而意外的是「乾麵系列」，店內販售的乾麵一共有「麻醬乾麵」、「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」三種，《NOWnews》記者三種款式都有吃過，其中「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」兩種會辣，吃小辣的人覺得是中辣，吃很辣的人味覺感受大概就是小辣。

八方雲集的麵條Q條好入口，吃起來比許多小吃攤的麵店都還要好吃，且售價一碗49元至55元都是還能接受的價格範圍內，非常值得嘗試，說不定愛吃麵又沒吃過的人，一吃就會愛上。不過值得注意的是，並不是每間八方雲集都有販售乾麵系列，民眾要朝聖還是要看分店是否有販售哦！

▲網友票選八方雲集最好吃的不是鍋貼，而是「乾麵系列」，其中「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」都是廣受好評。（圖/Dcard）
▲網友票選八方雲集最好吃的不是鍋貼，而是「乾麵系列」，其中「招牌乾麵」以及「紹辣乾麵」都是廣受好評。（圖為招牌乾麵/Dcard）
八方雲集「皮蛋拌麵」89元自製！北部還有這兩家可以吃

根據八方雲集的菜單，「麻醬乾麵」、「招牌乾麵」的售價一碗都是49元，而「紹辣乾麵」則是55元一碗，小菜類「皮蛋豆腐」一個是售價40元，等於最便宜只要花費89元就可以自製皮蛋拌麵，還有一大塊豆腐可以配著吃，CP值算是相當不錯。

而說到「皮蛋拌麵」的名店，這裡也推薦兩家台北「信義區」的名店，分別是位於捷運市政府站的「新娘子麵館」以及捷運101台北世貿站的「查記麵館」，其中「新娘子麵館」皮蛋乾麵一碗75元，也是帶有微辣紅油的口味；而「查記麵館」不只有皮蛋拌麵，還有為想吃飽的人著想，推出招牌皮蛋抄手麵，一碗售價100元，皮蛋拌麵香氣搭配飽足感的抄手，成為老饕最愛。熱愛皮蛋的你，下回經過信義區時，可以到此嚐鮮看看囉！

▲位於信義區的「查記麵館」也有販售皮蛋拌麵，是不少老饕的最愛，吃過一次就會上癮。（圖/查記麵館臉書）
▲位於信義區的「查記麵館」也有販售皮蛋拌麵，是不少老饕的最愛，吃過一次就會上癮。（圖/查記麵館臉書）

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