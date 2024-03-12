綠委提案陸配入籍需宣誓效忠 黃國昌充滿困惑：黃捷打臉邱太三？
民進黨立委黃捷提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修法，增訂中配入籍需宣誓放棄中國公民身分，並效忠台灣，也需與外配一樣經過考試等規定。對此，民眾黨立委黃國昌今（12）日對其提案表示困惑，陸委會主委邱太三曾說，陸配若要當立委得回中國放棄國籍，倘若該話是對的，那現在修什麼法？質疑黃捷打臉邱太三，「民進黨先把自己立場統一一下，要不然要搞得整個社會都很混亂」。
記者邱新博／台北報導
黃捷等綠委也提出對案，要求需宣誓放棄中國公民身份，並效忠台灣，也需與外配一樣經過考試，且宣誓具有法律效力，違反會被註銷戶籍；陸配入籍要加入宣誓程序，且要入籍考試。
民眾黨團今天舉行財政紀律與居住正義相關法案記者會，會後被媒體問及黃捷提修法，黃國昌表示，每一位委員都有提案自由，民眾黨向來的立場，就是保障人權、標準一致，在符合這個價值下，所推動的修法，細節大家都可以討論。
黃國昌指出，對於民進黨的提案，他自己老實講是「充滿困惑」，現在還沒有修法，去年陸委會主委邱太三不就講說陸配如果要當立委，必須要跑回去中國，放棄中國國籍，「如果邱太三去年講的是對的，現在在修什麼法呢？所以現在黃捷是在打臉邱太三，說邱太三去年講的是錯的嗎？」
黃國昌大酸說，民進黨把自己立場先統一一下，要不然要搞得整個社會都很混亂，台灣的法律，不應該讓執政黨、掌握權力的人，配合自己的需要，在不同時間脈絡下，說出不一樣的話。