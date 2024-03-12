惡保母虐嬰致死！小小孩求助無門　「3類人」是破解悲劇關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，該位男嬰於去年12月因呼吸困難送醫，被醫師發現多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害，後更爆出劉姓保母與其妹妹多項虐待行為，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。
針對此類兒虐事件，張秀鴛說，年紀尚幼、還沒有正式進入學校的小小孩，因為沒有固定與外界接觸，當施虐者又是照顧者時，受虐的情況更難被發現，需要通過街坊鄰居、親友、里民，或是任何可以接觸到孩子的人，比如醫療院所的醫事人員等幫忙警覺。
張秀鴛說，面對孩子的異常行為或外傷，需要特別注意到底是真的生病，還是不當虐待、疏忽所致，比如醫事人員在孩子就診時，如果發現異常，就會依規定在24小時內通報；且小朋友都會定期打預防針，如果沒有按時施打，公衛人員也會通知、了解情況，若有異常就通知縣市政府，讓社工進一步介入。
對於兒虐事件，張秀鴛說，大家都有責任與義務照顧孩子，也希望大家都要多一點敏感，如果孩子怪怪的，就打113，把資訊說清楚，或是在「關懷e起來」填寫資料，讓專業人員接手處理，「儘可能把對小小孩異常的懷疑放大到無限，幫忙發現異狀，即使是誤會一場，也比漏了一件來得好。」
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。