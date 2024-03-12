社工家訪3次沒問題！狠心保母編1謊言　兒盟錯失救援受虐嬰機會

惡保母虐嬰致死！小小孩求助無門　「3類人」是破解悲劇關鍵

▲北市1歲半男嬰遭保母虐死，引發社會怒火，保護司呼籲3類人幫忙提高警覺，及早發現身邊的兒虐案件。（圖／翻攝畫面）
▲北市1歲半男嬰遭保母虐死，引發社會怒火，保護司呼籲3類人幫忙提高警覺，及早發現身邊的兒虐案件。（圖／翻攝畫面）

記者林志怡／台北報導

台北市去（2023）年底發生一起嚴重兒虐事件，一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死，雖保母家的外籍家庭幫傭目睹一切，卻因為恐懼而無法對外求助。對此衛福部保護司司長張秀鴛說，小小孩沒有與社會接觸，更需要街坊鄰居、親友、或任何能接觸到孩子的人幫忙注意有無異狀，也希望大家面對小小孩的異狀時，通過撥打113或關懷e起來回報，讓專業人力介入了解。

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北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，因此經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，雖托育後，兒福聯盟稱社工有在9、10、11月當面訪視，但12月就傳出男嬰死亡的消息。

據了解，該位男嬰於去年12月因呼吸困難送醫，被醫師發現多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害，後更爆出劉姓保母與其妹妹多項虐待行為，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。

針對此類兒虐事件，張秀鴛說，年紀尚幼、還沒有正式進入學校的小小孩，因為沒有固定與外界接觸，當施虐者又是照顧者時，受虐的情況更難被發現，需要通過街坊鄰居、親友、里民，或是任何可以接觸到孩子的人，比如醫療院所的醫事人員等幫忙警覺。

張秀鴛說，面對孩子的異常行為或外傷，需要特別注意到底是真的生病，還是不當虐待、疏忽所致，比如醫事人員在孩子就診時，如果發現異常，就會依規定在24小時內通報；且小朋友都會定期打預防針，如果沒有按時施打，公衛人員也會通知、了解情況，若有異常就通知縣市政府，讓社工進一步介入。

對於兒虐事件，張秀鴛說，大家都有責任與義務照顧孩子，也希望大家都要多一點敏感，如果孩子怪怪的，就打113，把資訊說清楚，或是在「關懷e起來」填寫資料，讓專業人員接手處理，「儘可能把對小小孩異常的懷疑放大到無限，幫忙發現異狀，即使是誤會一場，也比漏了一件來得好。」

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