中職／兄弟邊荷律、李丹妃抵台！Passion Sisters接機跳「炸裂」
中職啦啦隊進入外援時代，在統一獅上周日宣布兩位日籍新成員千紘、希美加入後，中信兄弟的兩位韓籍成員「韓國甜心」邊荷律、「超級隊長」李丹妃也在今（12）日正式抵台。班機抵達前，接機大廳就有不少球迷在外等待，邊荷律、李丹妃兩人走進接機大廳瞬間全場轟動。Passion Sisters成員在進行送禮儀式後，也幫兩位新成員穿上兄弟隊服並在機場大廳齊跳應援舞「炸裂」，場面非常熱絡。
記者林之越/桃園報導
兩人在今（12）日下午搭乘BR169班機從仁川出發，大約下午2點才從走入接機大廳。可以看到邊荷律身穿鵝黃色毛衣，下半身搭配白色摺疊短裙，顯露好身材。另一方面，「超級隊長」李丹妃的穿著則相對低調，穿著全白色小百摺上衣，搭配藍色牛仔套。兩人走出後除了親切揮手和現場球迷打招呼外，還準備了小禮物分送給球迷，只不過由於現場人群過多，小禮物一瞬間就被全數分光。
同時，Passion sisters也派出妮可、曼容、小迪、儀諪接機，並在中信官方頻道舉辦實況直播，幫邊荷律、李丹妃兩人準備了中信兄弟球衣，還合作跳出了人氣超高的選手陳子豪應援曲「炸裂」，現場球迷也發出巨大的「嘿！嘿！嘿！」呼喊聲。
此外，中信兄弟官方也在兩人抵達前的一小時公布兩位新成員的快問快達影片 ，邊荷律透露自己選34號的原因，是因為自己3月4號生日，最喜歡珍珠奶茶還有布丁奶茶，理想型是細心體貼穩重的類型。
邊荷律自己也透露，加入中信兄弟的原因是因為在去年底開始，就受到台灣多家媒體關注報導。YT上也有一部她在場上應援時吐舌頭的影片，瀏覽觀看數達兩億人是韓國啦啦隊觀看次數最多的人影片。
而另一位成員李丹妃，跟安芝儇、李多慧等韓國啦啦隊女神都熟識，並且頂著一頭金髮，十分好認出，她曾來台代表樂天巨人交流樂天桃猿，並且也有不少粉絲喜歡她「大辣辣」的個性。
在影片中她特別提到自己很喜歡鮮豔的顏色，所以很喜歡兄弟的啦啦隊球衣，喜歡吃水餃，並且在台灣首次吃到蓮霧覺得很特別，對於加入中信兄弟啦啦隊，表示很緊張也很開心，希望可以在球場看到大家。
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