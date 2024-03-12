自由車環台賽／一文看懂4種顏色領騎衫！「黃衫」象徵最高榮譽

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最為人所熟知的黃衫，代表著總成績冠軍，穿上它意味著你是賽道上最快的車手，代表著自由車的最高榮譽。黃衫起源可可追溯至1913年，當時由環法賽事創辦人者Henri Desgrange引入。值得一提的是，早期的黃衫是羊毛衣，整場賽事僅有一件黃衫讓車手輪流穿。
個人總成績排(黃衫)：計時裁判每站所紀錄的時間將計入個人總成績排名，時間減秒獎勵只計入個人總成績內。如果有兩人或多人的個人總成績相同，將根據其每站比賽的名次相加決定名次。如再相等則按最後一站比賽的名次來決定。領先車手必須在下一站著黃衫出賽。
🔴紅點衫（登山王）
紅點衫代表著登山王，依據每天賽段的坡度起伏設有登山點，根據登山點的分級，設有相應對的爬坡積分，將由積分最高的選手會獲得。這件衫的特別之處在於它的紅色圓點設計，直到1975年才出現，而紅點衫的設計靈感來自於1930-50年代的場地賽車手Henri Lemoine所穿的圓點車衣，而其特別的花色則是由當時的贊助商Chocolat Poulain為了讓領先者更加醒目而設計。
登山點搶分排名(紅點衫)：搶分所得分數的名次排列,將根據第二、三、四和第五站所得分數累計計算。
登山積分分類：
第一級：前8名選手，得分為：15、12、10、8、6、4、21
第二級：前6名選手，得分為：10、7、5、3、2、1
第三級：前4名選手，得分為：6、4、2、1
第四級：前3名選手，得分為：4、2、1
依照UCI2.6.017規定,若登山王總成績相同,則按以下順序排列名次：
(1)第一級排列中獲得一名的次數。
(2)第二級排中獲得第一名的次數。
(3)第三級排列中獲得第一名的次數,依此類推。
(4)最終個人總成績次。
🟢綠衫（衝刺王）
除了爬坡積分，還另有衝刺積分，在分段賽道中會設置數個衝刺點，率先通過的車手就可獲積分，還有減秒的待遇，另外終點也會依進站順序擁有綠衫積分，因此綠衫又可稱為衝刺王。至於為何選用綠色？主要原因是1953年實施這項獎勵制度時，贊助商是一家生產割草機的公司。
衝刺搶分排名(綠衫)：搶分所得分數的名次排列，將根據五站的途中衝刺所得分數和終點衝刺所得分數累計計算。各途中衝刺點的前四名運動員得分分別如下:5、3、2和1分。至於終點衝刺前15名得分如下：16、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1
依照UCI2.6.017條規定,若個人總成績相同，則按以下順序排列次：
(1)各站中獲得第一名的次數。
(2)途中衝刺第一名的次數。
(3)個人總成績名次。
領先車手必須在下一站著綠衫出賽。
🔵藍衫（亞洲總成績冠軍）
在環台賽的藍衫顯得特別獨特，因為該件車衣是頒發給最佳亞洲車手，由以最少時間完成全程賽事的亞洲選手獲得，這在傳統的環法賽事中是沒有的。
最佳亞洲選手(藍衫)：限於所有參賽隊伍中的亞洲國家籍選手。如時間相等，處理方法與個人總成績時間等的處理方法相同。領先車手在下一站必須著藍衫出賽。
⚪白衫（最佳新人車手）
白衫獲得資格與黃衫相同，但主要差別是加上年齡限制，年齡必須在25歲以下，所以又可稱為「新人王」。昔日台灣自由車一哥賴冠華曾於2008年、2009年連兩屆包辦白衫，但自從2010年起，環台賽就取消白衫的設置。
值得注意的是，如果位選手在多個獎項中獲得不只一個獎項的領騎衫，則領騎衫穿著優先順序如下：A.個人總成績領先者(黃衫)、B.衝刺王(綠衫)、登山王(紅點衫)、亞洲冠軍(藍衫)。
不過，並非每一個自由車賽事都採用相同的標準，像是三大自由車環賽：環法自由車賽、環義自由車賽、環西自由車賽就有不同的安排，像是環義總成績冠軍就不是穿上黃衫，而是粉紅衫，環西總成績冠軍則是穿上紅衫，對於自由車選手來說若能穿上三大自由車環賽的黃衫、粉紅衫和紅衫，象徵達成「三冠王」成就。
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