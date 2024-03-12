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起底台首位千萬YTR奇軒！曾是貧童、打工學武術　盼兒少勇敢追夢

▲台灣首位破千萬訂閱的創作者奇軒，靠武術專業和自媒體經營推廣武術運動，今年初到偏鄉與學童互動。（圖／台灣世界展望會提供）
▲台灣首位破千萬訂閱的創作者奇軒，靠武術專業和自媒體經營推廣武術運動，今年初到偏鄉與學童互動。（圖／台灣世界展望會提供）

記者李琦瑋／台北報導

YouTube頻道「奇軒Tricking」日前突破1000萬人訂閱，成為台灣首位拿到「鑽石」獎牌的網紅，許多人好奇他是誰？奇軒從小家貧，靠著台灣世界展望會11年來的支持方案，稍微彌補經濟缺口，讓他能勇敢追求自己最愛的武術，如今透過教導武術與短影音創作，推廣極限運動Tricking，翻出亮麗成績。他鼓勵弱勢兒少，做喜歡的事，讓心理更強壯，並力邀大眾捐款，讓每個孩子都有資格追求夢想！

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台灣世界展望會今（12）日指出，奇軒曾是台灣世界展望會資助童，小時候個子小、體弱，很自卑，經常被欺負，但透過武術練習，逐漸建立自信，也因著展望會資助人的鼓勵，讓他勇敢追求自己最愛的武術。

奇軒分享，小時候每天只有50元的早餐費兼零用錢，家裡經濟環境無法讓他自由參與課後社團活動，熱愛武術的他，只能靠著打工洗碗自己賺零用錢，甚至瞞著阿嬤加入武術隊。

至今仍持續和資助人有聯繫的奇軒說，他加入武術隊時還跟展望會資助人通信，對方一句「擇你所愛、愛你所擇」成為他最有力後盾，支持他發展學業以外的興趣專長。

▲台灣首位破千萬訂閱的創作者奇軒，靠武術的專業和自媒體經營推廣武術運動。（圖／台灣世界展望會提供）
▲台灣首位破千萬訂閱的創作者奇軒，靠武術的專業和自媒體經營推廣武術運動。（圖／台灣世界展望會提供）
奇軒表示，「弱勢孩子可能會因為自己的資源少，不敢追求夢想，我希望小朋友都可以勇敢的去追尋自己想做的事情。因為自己努力和大家的幫助，我就可以做很多事，做喜歡的事，我就不會走偏，心理也更強壯！」長大後的奇軒仍不忘台灣世界展望會的幫助，今年年初一口答應到偏鄉和孩子互動，教大家武術基本動作。

在台灣，有許多像奇軒一樣家貧、缺乏資源的弱勢兒少，無法負擔學習或發展才藝經費，限制了夢想，根據台灣世界展望統計，在服務兒少中有3.9萬個家庭經濟缺口大，約2.6萬名兒少需要學費補助，比前一年多639人，甚至還有2.7萬個孩子家中無網路、1.6萬個孩子裡沒檯燈，學習資源匱乏。

台灣世界展望會提到，這些經濟弱勢家庭想要生活飽餐都已困頓，實在無法支應孩子發展多元能力的費用，孩子看到有興趣的校外課程、營隊、活動或校外教學，根本無力支付，只能放棄，錯失未來發展的機會和舞台，展望會邀請民眾幫助更多像奇軒一樣的孩子，伸手開路，拉他們一把，也讓他們有機會站上舞台，展現自信閃亮的自己！

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