起底台首位千萬YTR奇軒！曾是貧童、打工學武術　盼兒少勇敢追夢

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奇軒分享，小時候每天只有50元的早餐費兼零用錢，家裡經濟環境無法讓他自由參與課後社團活動，熱愛武術的他，只能靠著打工洗碗自己賺零用錢，甚至瞞著阿嬤加入武術隊。
至今仍持續和資助人有聯繫的奇軒說，他加入武術隊時還跟展望會資助人通信，對方一句「擇你所愛、愛你所擇」成為他最有力後盾，支持他發展學業以外的興趣專長。
奇軒表示，「弱勢孩子可能會因為自己的資源少，不敢追求夢想，我希望小朋友都可以勇敢的去追尋自己想做的事情。因為自己努力和大家的幫助，我就可以做很多事，做喜歡的事，我就不會走偏，心理也更強壯！」長大後的奇軒仍不忘台灣世界展望會的幫助，今年年初一口答應到偏鄉和孩子互動，教大家武術基本動作。
在台灣，有許多像奇軒一樣家貧、缺乏資源的弱勢兒少，無法負擔學習或發展才藝經費，限制了夢想，根據台灣世界展望統計，在服務兒少中有3.9萬個家庭經濟缺口大，約2.6萬名兒少需要學費補助，比前一年多639人，甚至還有2.7萬個孩子家中無網路、1.6萬個孩子裡沒檯燈，學習資源匱乏。
台灣世界展望會提到，這些經濟弱勢家庭想要生活飽餐都已困頓，實在無法支應孩子發展多元能力的費用，孩子看到有興趣的校外課程、營隊、活動或校外教學，根本無力支付，只能放棄，錯失未來發展的機會和舞台，展望會邀請民眾幫助更多像奇軒一樣的孩子，伸手開路，拉他們一把，也讓他們有機會站上舞台，展現自信閃亮的自己！