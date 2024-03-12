人物／最美發言人徐千晴回鍋　曾傳與吳敦義次子交往「藍白合」

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2022年九合一選舉，徐千晴前往新竹市助選，擔任高虹安競辦發言人，再度因爲亮麗外型受矚目，被譽為「最美發言人」。高虹安當選新竹市長後，各界也關注徐千晴是否會留在新竹，2023年6月1日，她轉任新竹市府發言人。
Me Too風暴今年5月在各行業引爆。2023年6月10日，徐千晴發文稱在2022年曾遭民眾黨內已離職高層性騷擾，並在文中感謝民眾黨主席柯文哲對事件的即時處理。不過，此文引來民眾黨前黨工鍾棠芝批評，指出當初反應遭性騷擾時，遭到黨內打壓，同為性騷擾案受害者的徐千晴要求她「沉住氣」不要公開，又說會幫她作證，最後卻離她而去。但是徐千晴則發聲明否認鍾棠芝的說法。
徐千晴的感情世界也令人關注，2023年2月，週刊報導，徐千晴與前副總統吳敦義的次子吳子文交往，相差16歲的兩人被拍到多次約會用餐、過夜，被戲稱「藍白合」。對此，徐千晴低調表示，「已經跟黨部報告過了，因為是私人問題，所以也不會再回應。」
新竹市長高虹安深陷立委任內助理費案，去年9月21日，一名記者在向新竹市府詢問回應時，竟遭到徐千晴怒嗆「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」，引發記者與網友炸鍋。徐千晴隔日在媒體群組致歉，稱將「深自反省」，下午也出面鞠躬道歉。
今年1月，徐千晴以生涯規劃為由，向高虹安請辭獲准，2月回到民眾黨任職。在楊寶楨「雙職」立院黨團副主任、黨發言人後，傳出徐千晴有可能投入2026市議員選戰，後續發展引發關注。