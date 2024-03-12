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這群人茵聲闖入台北第一凶宅！遇《鬼》附身又遭惡房東性騷擾

▲「這群人」鄭茵聲（左）在《鬼天廈》中，闖入台北第一凶宅，慘被附身又遇惡房東性騷擾。（圖／華映）
▲「這群人」鄭茵聲（左）在《鬼天廈》中，闖入台北第一凶宅，慘被附身又遇惡房東性騷擾。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

恐怖片《鬼天廈》取材「台北第一凶宅」真實社會案件，今（12）日釋出前導預告。片中「這群人」鄭茵聲在大廈走廊及電梯一路驚嚇，遭遇電梯怪客壓迫、被惡房東性騷擾，甚至還被惡鬼上身。

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▲鄭茵聲（右）在《鬼天廈》裡是接連遭遇慘況的住客。（圖／華映）
▲鄭茵聲（右）在《鬼天廈》裡是接連遭遇慘況的住客。（圖／華映）
《鬼天廈》集結黃瀞怡（小薰）、陳妤、潘君侖、戴平雅（白癡公主）、鄭茵聲、高慧君、游書庭及澎恰恰等卡司。今日前導預告終於公開，陰森詭異的大樓內，廣播呼籲住戶不要到4樓。高慧君飾演的資源回收阿姨，正在大樓前撿鋁罐，豈料跳樓慘案竟在眼前發生，血肉模糊畫面十分駭人，全力挑戰觀眾的大膽程度。

▲潘君侖在《鬼天廈》靠特殊化妝改造的中邪妝。（圖／華映）
▲潘君侖在《鬼天廈》靠特殊化妝改造的中邪妝相當嚇人。（圖／華映）
出身「這群人」的茵聲，時隔5年再登大銀幕，揮別可愛逗趣形象，有一連串從大廈電梯、走廊驚嚇到家門口的戲，尖叫指數爆表！她對電影很期待：「因為我很喜歡看鬼片，這次很興奮覺得『哇我演到鬼片了！』而且角色跟以往很不一樣，希望大家喜歡，也希望電影賣得好。」

慘遭附身的不只一個，潘君侖首度主演電影，片中接連被兩隻鬼上身！對比以往在《全明星運動會》的陽光帥氣形象，是一大突破，他透露：「有到YT上看被鬼附身的影片，被附身的表情和動作比較不像正常人；但這次比較困難的是，不能完全自己發揮，因為要模仿兩個鬼不同個性的差別，拍攝時，有花時間觀察他們的眼神跟動作。」《鬼天廈》4月19日全台上映。

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