這群人茵聲闖入台北第一凶宅！遇《鬼》附身又遭惡房東性騷擾

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出身「這群人」的茵聲，時隔5年再登大銀幕，揮別可愛逗趣形象，有一連串從大廈電梯、走廊驚嚇到家門口的戲，尖叫指數爆表！她對電影很期待：「因為我很喜歡看鬼片，這次很興奮覺得『哇我演到鬼片了！』而且角色跟以往很不一樣，希望大家喜歡，也希望電影賣得好。」
慘遭附身的不只一個，潘君侖首度主演電影，片中接連被兩隻鬼上身！對比以往在《全明星運動會》的陽光帥氣形象，是一大突破，他透露：「有到YT上看被鬼附身的影片，被附身的表情和動作比較不像正常人；但這次比較困難的是，不能完全自己發揮，因為要模仿兩個鬼不同個性的差別，拍攝時，有花時間觀察他們的眼神跟動作。」《鬼天廈》4月19日全台上映。
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