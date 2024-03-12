LE SSERAFIM許允真「喝星巴克慘被出征」 IG湧罵聲：對妳很失望
以色列、哈瑪斯自去年10月爆發衝突，至今未停歇，知名咖啡店星巴克遭質疑資助以色列，雖然官方曾公開否認，但仍深陷風波，引發民眾抵制行動、股價暴跌等等。韓國女團LE SSERAFIM成員許允真，也因喝星巴克慘遭網友出征。
記者薛羽彤／綜合報導
近日韓網論壇出現以「現在因為喝了星巴克而被攻擊的LE SSERAFIM許允真」為題的文章，有大批海外粉絲因此湧入許允真的IG，聲稱看到許允真喝星巴克的照片，紛紛用英文留言砲轟「真的對妳很失望」、「為什麼要喝星巴克」、「那麼多家咖啡，為什麼是星巴克？」、「不要再去星巴克了！」、「請教育一下自己，這太令人失望了」。
事實上，除了許允真之外，還有不少韓國藝人都因PO出喝星巴克的照片，而遭到點名，包含BLACKPINK Jennie、全昭彌（Somi）、NCT道英、ENHYPEN成員JAKE等人，JAKE還曾為此向海外粉絲道歉「我做錯了，我非常抱歉，不會再發生這樣的事」，讓韓國網友相當傻眼。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道