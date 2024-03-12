社工家訪3次沒問題！狠心保母編1謊言　兒盟錯失救援受虐嬰機會

惡保母虐嬰致死無人發現！注意「3大警訊」：孩子眼神在求救

▲一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死，醫師呼籲民眾可以注意3大警訊、接住孩子的求救訊息。（圖／翻攝畫面）
▲一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死，醫師呼籲民眾可以注意3大警訊、接住孩子的求救訊息。（圖／翻攝畫面）

記者林志怡／台北報導

台北市去（2023）年底發生一起嚴重兒虐事件，一名1歲半的男嬰疑似遭保母虐待致死，過程中無人發現異常、也沒能阻止悲劇，衛福部也呼籲民眾一起關注身邊孩子的異狀、寧可過度敏感，也不要漏掉一個風險。長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉則說，可以注意孩子身上有沒有異常的瘀青，或是行為模式有明顯改變，比如眼神明顯閃躲、害怕被觸碰、有畏縮的表現等。

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北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，因此經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，雖托育後，兒福聯盟稱社工有在9、10、11月當面訪視，但12月就傳出男嬰死亡的消息。

據了解，該位男嬰於去年12月因呼吸困難送醫，被醫師發現多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害，後更爆出劉姓保母與其妹妹多項虐待行為，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。

葉國偉說，這起事件一切遵照政府程序媒合保母、初養等社會安全網架構執行，卻還是發生憾事，但也顯示寄養後的追蹤非常重要，孩子有沒有被妥善對待、家庭互動、健康狀態都需要專人記錄、回報、處理，比如長庚醫院也有跟新北市政府合作，通過訪視來了解孩子情況、給主責社工建議。

不過，葉國偉也說，有很多事情需要人力來配合做更好更完善，醫療人員也都被訓練要對兒虐事件特別敏感，並通報相關警訊，而全台一年約通報8萬件疑似兒虐事件，實際有成案的約落在10至20%左右。

葉國偉舉例，先前曾經遇過6個月大的嬰兒、左小腿出現螺旋形骨折，像是被人用力扭過一樣，雖然家長態度看起來沒有異狀，但懷疑是否有遭保母或其他人虐待的可能性，當時看了X光，馬上就通報給醫院，所幸後來不是虐待事件。

不過，葉國偉建議民眾，平時可以注意孩子身體有沒有異常的瘀青或傷痕，或是互動的狀態跟平時明顯不一樣，比如害怕某些事情、觸碰特定部位時表現出明顯的恐懼等，尤其是原本應該很親密的人，卻開始不敢對上眼睛、容易露出懼怕、畏縮的表現，更要去小心。

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