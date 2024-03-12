惡保母虐嬰致死無人發現！注意「3大警訊」：孩子眼神在求救

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據了解，該位男嬰於去年12月因呼吸困難送醫，被醫師發現多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害，後更爆出劉姓保母與其妹妹多項虐待行為，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。
葉國偉說，這起事件一切遵照政府程序媒合保母、初養等社會安全網架構執行，卻還是發生憾事，但也顯示寄養後的追蹤非常重要，孩子有沒有被妥善對待、家庭互動、健康狀態都需要專人記錄、回報、處理，比如長庚醫院也有跟新北市政府合作，通過訪視來了解孩子情況、給主責社工建議。
不過，葉國偉也說，有很多事情需要人力來配合做更好更完善，醫療人員也都被訓練要對兒虐事件特別敏感，並通報相關警訊，而全台一年約通報8萬件疑似兒虐事件，實際有成案的約落在10至20%左右。
葉國偉舉例，先前曾經遇過6個月大的嬰兒、左小腿出現螺旋形骨折，像是被人用力扭過一樣，雖然家長態度看起來沒有異狀，但懷疑是否有遭保母或其他人虐待的可能性，當時看了X光，馬上就通報給醫院，所幸後來不是虐待事件。
不過，葉國偉建議民眾，平時可以注意孩子身體有沒有異常的瘀青或傷痕，或是互動的狀態跟平時明顯不一樣，比如害怕某些事情、觸碰特定部位時表現出明顯的恐懼等，尤其是原本應該很親密的人，卻開始不敢對上眼睛、容易露出懼怕、畏縮的表現，更要去小心。
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