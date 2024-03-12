LuxyGirls包圍主播台！狂抖電動馬達 男賽評臉紅：這是天堂吧
美式啦啦隊隊LuxyGirls以性感、火辣的制服和舞風聞名，去年台啤球員蘇柏彰罰球時，LuxyGirls以一字馬抖動臀部的方式企圖干擾，引發正反兩極議論，影片甚至紅到國外。近日LuxyGirls官方IG上傳一段影片，LuxyGirls包圍球場主播台使出「電動馬達」，意外的福利讓兩位男賽評漲紅臉，直呼：「這是天堂沒錯吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的影片，LuxyGirls穿胸罩式小可愛，流蘇下套上三角褲，手牽手圍著資深體育主播張立群及球評陳弘澤，兩男一開始拿著手機錄影，露出靦腆笑容，LuxyGirls接著做出挺胸、扭腰，捶打等動作，陳弘澤還跟著熱舞，張立群則是笑得合不龍嘴，後來兩人害羞到明顯臉紅，小編寫下：「應徵sbl賽評主播人數89828778位！立群主播 & 弘澤球評一日人生巔峰時刻到來！」
貼文一出，陳弘澤留言：「我昨天究竟經歷了什麼？是天堂沒錯吧！」LuxyGirls隊長舒子晨（Nikita）說：「以下開放報名應徵SBL相關職務！」網友大虧：「立群主播笑得像是過去從來沒有真正的開心過」、「主播如此，夫復何求」、「立群的笑容藏不住了！所以說履歷寄到哪裡」、「感覺人生達到了高潮！」
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