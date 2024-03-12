范雲提案立委性騷送紀律　陳玉珍諷：王定宇月租8千也要入法？

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對此，陳玉珍在登記發言時指出，立法委員提案修法還是要有一定的法學素質。她認為，性騷擾和性別歧視本來就是不應當，因此不用特別立法規定，立委本來就有私德上的「不應該」，又如王定宇「1個月租8000元」、前立委趙天麟「中國小三」，或者某位總召「大某細姨」的事，有需要提案禁止？
陳玉珍直言，立委本來就是接受選民付託，每4年被檢驗一次，有需要鉅細靡遺的把「王八千條款」、「柯條款」訂進去嗎？她說，立法院議事衝突過程中，本來就會有肢體碰觸、無法避免，她以前被6位民進黨男立委抬走，也沒有提出性騷擾，建議立法院還是以自律為原則。
聽聞陳玉珍發言，范雲隨後也向主席台登記發言。她批評，陳玉珍對性平不了解，性騷擾是性別暴力的一種，涉及到職場工作平等，MeToo事件後，立法院修了《性別平等教育法》、《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》，可是立委因不屬於機構員工，立委剛好就是一個漏洞，使得立委對立委的性騷案，或立委對記者、助理、立法院員工性騷都無法處理，要去外面找律師。
范雲提到，她和陳雪生的問題，國民黨到現在都沒有還她公道，陳雪生現還繼續在立法院，相較民進黨對只要有涉及性別暴力者，就沒有提名他們參選，國民黨不僅提名「法院認證」的陳雪生參選，還讓他擔任交通委員會召委。
范雲續指，國民黨團總召傅崐萁被媒體人指控「抱頭親吻」，且有其他記者在臉書上做證人，「國民黨調查的結果是什麼？」根本連調查能力都有問題，「陳玉珍是想當嫌疑犯傅崐萁擋下，已有16名立委連署案件？你可以問一下專家，立院漏洞該不該補齊」。