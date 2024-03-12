柯震東流連夜店被酸反擊了！自認做錯事花一輩子改過：要嗆給你嗆
柯震東演出電視劇《愛愛內含光》的富二代，與現實生活裡的身分不謀而合，家中經濟狀況不錯的他，買包收藏毫不手軟，在社群平台曬出豪擲8、900萬元的高額刷卡收據，甚至大方在信義區夜店請影迷喝酒，成為粉絲追捧的國民男友，不過有網友看到他在夜店跳舞影片，卻酸他「吸到發作？」扯到他當年吸大麻的往事，讓柯震東瞬間暴怒，反嗆「我做錯事10年了，要嗆給你嗆！」
記者江芷稜／綜合報導
柯震東成名得早，20歲那年一部《那些年，我們一起追的女孩》嘗到爆紅滋味，獲得第48屆金馬獎最佳新演員獎肯定，在日韓都有高知名度，隨後在中國參演系列電影《小時代》人氣火紅，是兩岸炙手可熱的演員，未料2014年與房祖名捲入吸大麻風波，演藝事業重創，至今仍遭到中國市場封殺。
之後，柯震東痛哭認錯，在父親柯耀宗力挺下東山再起，砸下重資開立影視公司，2016年《再見瓦城》、2021年《金錢男孩MONEYBOYS》都入圍金馬獎最佳男主角，2022年以電影《月老》石孝綸一角，拿下台北電影獎最佳男主角獎，對演戲的熱情與態度得到大家肯定，今年再憑電視劇《愛愛內含光》玩世不恭的紈褲子弟角色，成為影迷心中的國民男友，經常在夜店出沒，吸引網友爭相追逐合影。
近日有網友曬出他在夜店玩的影片，卻有酸民留言「吸到發作？」柯震東不忍了，直接反嗆對方「我做錯事10年了要嗆給你嗆，但就不要剛好在我心情不好時被我看到！」他強調花費一生都在改過，卻遭遇網路謾罵，「別以為網路發言沒有傷害性，我是被診斷多重精神疾病的人類！只是我愛這個社會大部分時光不會表現出來！你這個傻子以為留言不用負責任？」
柯震東在夜店玩、買名牌包，都被網友質疑炫富，他認為自己只是分享生活，並沒有把人分成高端、低端，甚至承認有容貌焦慮，年紀大了、受傷都會擔心留疤，怕跟網友合影不好看，粉絲心疼他的遭遇，安慰他不要介意酸民留言，「你最近可能少了點自信，試著對鏡子裡的自己說『我他媽超帥！』」、「見過本人真的帥！」、「這麼帥還會焦慮，我怎麼辦？」
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