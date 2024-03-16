中市提升「人本交通」觀念　建設局：向下扎根獲好評

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市長盧秀燕表示，今年大眾十分關心行人安全，過去都是車輛優先、行人其次，現在國民觀念逐漸改變。市府多年前已注意到此議題，盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心及公共運輸場站等多處行人通行量大的路口，跨局處合作，優化台中交通環境，每年提高經費優化人行道及友善行人空間。110年投入經費逾5億6800萬元、111年逾7億9700萬元，112年逾8億元，明年則編列超過13億元，經費連年增長，盼提升行人安全，優化交通秩序。
建設局長陳大田表示，「交通安全」不僅是透過「硬體」建設來保護孩童和用路人的安全，更需要在學習知識「軟體」上從小養成正確觀念。自盧市長上任以來，建設局從無障礙環境建置、行人路口安全改善、校園周邊人行道改善等多面向推動硬體改善，累計已改善118所學校通學步道，並進入36所校園及10處社區，以生動有趣的互動式課程進行宣導，讓學童從小培養對行人的重視。
建設局長陳大田說，「人本交通」將把好的理念往下扎根，因此特別安排校園宣導活動；校園宣導活動透過「人本交通知識王挑戰」遊戲與小朋友互動，藉由輕鬆活潑的方式傳達「人本交通」的內涵，讓學童瞭解何為行人庇護島、通學步道、人行道無障礙。另也透過時下流行的脫口秀表演，用學童喜歡的語言設計人本交通橋段，寓教於樂達到宣導效果。
建設局表示，校園宣導活動已辦理10場，有別於以往上課的模式，每場宣導活動都充滿歡笑，在交通公園模擬實際上路的情境更讓學童留下深刻印象，達到寓教於樂的效果；期盼人本環境觀念藉此向下扎根，落實「富市台中、行人安全」政策。(台中市政府廣告)