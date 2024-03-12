社工家訪3次沒問題！狠心保母編1謊言　兒盟錯失救援受虐嬰機會

北市男嬰疑遭保母凌虐致死　吳欣岱轟社會局「別躲法條背後」

▲北市男嬰遭虐致死案，吳欣岱批評社會局別躲在法條背後，應負責提出完整事件的說明。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲北市男嬰遭虐致死案，吳欣岱批評社會局別躲在法條背後，應負責提出完整事件的說明。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

北市1名僅1歲大的男嬰，去年疑遭劉姓保母凌虐致死，引起社會公憤，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今（12）日表示，首先認為市長蔣萬安把責任推中央，還提到「公親變事主」非常不負責，也認為台北市社會局應負責提出完整事件的說明，不要躲在法條背後，無視於一個小生命悲慘離開世界的事實，最後更稱「受傷的永遠都是最脆弱最無助的小生命！爛死了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳欣岱表示，蔣萬安把責任推給中央，還說怕自己公親變事主，是非常不負責任的行為。認為台北市社會局應負責提出完整事件的說明，不要躲在法條背後，無視於一個小生命悲慘離開世界的事實。

吳欣岱也說，不是要苛責一線人員，北市居家托育服務中心的業務量過高、視察人員不堪負荷已經很長一段時間，之前疫情後受理居家托育人員的補助行政作業也已過勞。而北市預算占各縣市預算最高，資源最豐富，卻屢屢發生重大兒童安全事件。民意代表不監督改善托育人員工作環境、讓稽核機制更健康，只要求亡羊補牢的增加錄影機監視器，根本無助於預防事件的發生。

最後吳欣岱表示，主責的人只看自己會不會出事，政治人物只管形象有沒有受損，「受傷的永遠都是最脆弱最無助的小生命！爛死了！」

男嬰遭保母虐死社會局訪視竟沒發現！林月琴提醒應這樣檢查才有用

保母虐死男嬰　陳建仁怒了：衛福部已增加2歲以下兒童訪查率

虐死男嬰保母遭起底！外甥女竟愛動物、曾選議員、還有社工執照

1歲男嬰遭保母虐死引爆全民怒火　凌濤宣布捐一日所得串連反兒虐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞