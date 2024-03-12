北市男嬰疑遭保母凌虐致死 吳欣岱轟社會局「別躲法條背後」
北市1名僅1歲大的男嬰，去年疑遭劉姓保母凌虐致死，引起社會公憤，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今（12）日表示，首先認為市長蔣萬安把責任推中央，還提到「公親變事主」非常不負責，也認為台北市社會局應負責提出完整事件的說明，不要躲在法條背後，無視於一個小生命悲慘離開世界的事實，最後更稱「受傷的永遠都是最脆弱最無助的小生命！爛死了！」
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱表示，蔣萬安把責任推給中央，還說怕自己公親變事主，是非常不負責任的行為。認為台北市社會局應負責提出完整事件的說明，不要躲在法條背後，無視於一個小生命悲慘離開世界的事實。
吳欣岱也說，不是要苛責一線人員，北市居家托育服務中心的業務量過高、視察人員不堪負荷已經很長一段時間，之前疫情後受理居家托育人員的補助行政作業也已過勞。而北市預算占各縣市預算最高，資源最豐富，卻屢屢發生重大兒童安全事件。民意代表不監督改善托育人員工作環境、讓稽核機制更健康，只要求亡羊補牢的增加錄影機監視器，根本無助於預防事件的發生。
最後吳欣岱表示，主責的人只看自己會不會出事，政治人物只管形象有沒有受損，「受傷的永遠都是最脆弱最無助的小生命！爛死了！」