搭飛機染麻疹！2女曾與馬來西亞個案同班機 國際疫情風險提高
衛福部疾管署今（12）日記者會說明最新疫情發展，針對麻疹疫情方面，疫情中心主任郭宏偉指出，上週新增2例境外移入個案，為東部、北部的20多歲、30多歲本國籍女性，曾與今（2024）年首例馬來西亞境外移入個案搭乘同班機，是今年一起航空器群聚事件，兩人目前都已經解除隔離，不過國際間的麻疹疫情風險仍持續提升、預估後續仍會陸續有本土個案出現。
記者林志怡／台北報導
疾管署指出，上週無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入麻疹確定病例，分別在3月7日和9日已由地方衛生局公布，為本國籍20多歲及30多歲女性，均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案同班機乘客。
疾管署表示，兩人先前均已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，研判係因搭機過程接觸該名確診個案感染，為一起航空器感染群聚事件。
此外，疾管署表示，2名個案發病日介於3月3日至3月4日，出疹日介於3月4日至3月6日，目前皆已解除隔離，衛生單位除已展開各項防治工作，並持續進行接觸者追蹤管理。
針對國際疫情，郭宏偉表示，WHO監測資料顯示，今年美、加、韓、澳洲及歐洲等非疫區國家均持續出現境外移入病例或小規模疫情，顯示各國於新型冠狀病毒病大流行後，因疫苗覆蓋率有所下降而正受麻疹疫情再度爆發的威脅。世界衛生組織亦發出警告提醒各國儘快採取緊急預防措施，否則，一半以上的國家將面臨麻疹爆發的高風險威脅。