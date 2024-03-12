奧斯卡萌狗「台下鼓掌」爆造假！露餡畫面曝光 製片人尷尬曝真相
第96屆奧斯卡頒獎典禮11日圓滿落幕，其中電影《墜惡真相》中表演精湛的狗演員、法國邊境牧羊犬梅西（Messi）成為全場最萌焦點，牠不但乖乖坐在台下參與典禮，更在小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）奪下最佳男配角時，與眾星一同伸出雙手大力鼓掌，超有靈性的模樣在網路上瘋傳。但典禮製片人莫莉麥克尼爾尼（Molly McNearney）事後卻出面公開真相，鼓掌橋段居然全都是「假的」，且從現場照片就能看出蛛絲馬跡。
記者賴禹妡／綜合報導
《墜惡真相》去年拿下坎城影展金棕櫚大獎，片中後半段飾演關鍵角色的梅西表現極度搶眼，深受觀眾喜愛，拿下狗狗金棕櫚獎。梅西參加奧斯卡頒獎典禮時，戴著黑色領結現身，牠乖乖地坐在好萊塢杜比劇院觀眾席上，典禮中主持人吉米金摩也特別點名梅西，鏡頭特寫牠時，萌度爆表。
然而就在小勞勃道尼以電影《奧本海默》獲得最佳男配角獎座時，梅西被拍到竟在台下與眾人一起拍手，超有靈性的模樣讓一旁的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）瞬間看傻；梅西甚至在好萊塢星光大道上，作勢要對著麥特戴蒙（Matt Damon）的地板星星舉起腳撒尿，超幽默的有趣片段隨即在網路上瘋傳。
就在眾人熱議梅西是否為天才神犬時，典禮製片人莫莉卻向媒體《綜藝》（Variety）公布真相，原來這些畫面都是事先預錄好的，梅西鼓掌的名場面更是由工作人員操縱「假狗腿」拍攝而成。其實從現場照片就能看出蛛絲馬跡，梅西座位下方有一雙人手正在操縱假腿。
其實莫莉原本是打算在正式典禮中直接呈現，但梅西在彩排時不斷吠叫，為了避免在典禮直播時，收音被嚎叫聲干擾，因此才決定改用預錄方式播出。她也強調這並非梅西的錯，可能梅西當時以為攝影師是在給出吠叫的指令，不過幸好梅西可愛的模樣，依舊是典禮精彩亮點之一。