1歲男童遭狠心虐死！保母說謊社工全相信　「錯過三次救援機會」

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該名林姓友人在臉書發文表示「兒福聯盟強調只有拒絕非家屬的保母訪視，但可聯絡的窗口只有外婆對社工，況且問題點也不在於是否拒絕誰訪視，而是社工本身是否有做到善盡責任、監督的工作，法醫驗屍報告指出是長期受虐，假如社工真的有盡本分，今天也不會發生這個遺憾的事情了」！
林姓友人提到，「我希望能夠用凱凱的犧牲，換來更好的制度調整以及改善，才不會再有受虐問題持續產生，我們並非否認社工這個職業，只是在這個案件上做檢討，畢竟錯已產生，也希望社會大眾不要以偏概全，我們就事論事就好，拜託各位了」。
公開凱凱外婆、社工LINE對話紀錄！保母說謊「社工全相信」
根據林姓友人公開的對話紀錄當中，凱凱是在2023年9月簽約到新保母家被照顧，初期社工回報「凱凱適應的不錯！很會玩」，緊接著就是9月22日家屬要求看凱凱生活照，社工在9月23日回傳照片提到：「表示凱凱頭髮長了所以幫他剪掉，另外則是凱凱感冒，保母說改到下週一9月25日再去看他」。
接下來就是10月24日社工回傳照片，接著表示「前三張是上個月看他的時候照的，凱凱額頭有瘀青，是他去公園玩的時候跑一跑撞到的，保母提到他有時候跑起來會不注意周遭，來不及擋就撞下去了，後面幾張是因為天氣變化過敏不舒服，加上食慾不好，而且去看他時他想睡覺了，所以表情比較無辜。」
最後則是12月9日時，社工再度回報凱凱的狀態，表示「他對我比較陌生，看到我很害羞，所以表情有點凝重，另外想跟您說，凱凱到保母家後一直有磨牙的狀況，磨得有點用力，後來有幾顆牙齒磨到太鬆動，目前已經有四顆牙齒掉下來了」。
錯過三次救援機會！社工遭檢方約談
綜合以上LINE對話紀錄，該名負責凱凱專案的社工，陸續在9月底、10月底以及12月初探視凱凱時，皆沒有發現凱凱任何異狀，而保母的說詞社工也幾乎都是相信沒有懷疑，向家屬表示「我們也是第一次遇到這種情況，保母嚇死了，但因為保母真的很用心照顧凱凱」。
社工也向家屬提到「我相信不是他們照顧上有什麼狀況，我知道您聽到一定很驚訝跟擔心，我們會繼續用心照顧」，沒想到社工的就此錯過三次救援時機，造成遺憾。檢方在今（12）日上午前往搜索兒童福利聯盟，並且約談該名社工到案說明，詳細案情還有待近一步調查。
兒童福利聯盟董事長鞠躬道歉！社工將配合司法調查
隨著事件越燒越大，兒童福利聯盟董事長林志嘉今（12）日下午也召開記者會，現身鞠躬道歉，林志嘉表示，對於社工人員沒有辦法事先有警覺，而去阻止這種事情的發生，也完全沒有辦法接受，覺得非常非常的內疚，對我們團體來講，這是沒辦法對社會交代的事情。
林志嘉也提到，他已經要求這位社工人員要勇敢的面對社會，勇敢的配合司法的調查，未來兒盟也會避免類似情形再發生。林志嘉強調，今天這件事情的發生，我們感同身受，現在這孩子生命的殞落，就如同我們自己孩子生命殞落，我們非常非常的痛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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