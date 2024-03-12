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中職／統一獅公布年度主視覺！陳傑憲直呼：「洋將球衣好小件」

▲統一獅公布年度主視覺，其中以隊長陳傑憲搭配古林睿煬，分別身著統一獅元年球衣及統一獅穿最多年的球衣，代表開創與延續的歷史，經典重現，其他分別由林安可、蘇智傑、林靖凱、林子豪、陳重羽、邱智呈分別穿上獅隊不同時代的球衣呈現。陳傑憲還逗趣表示：「以前洋將的衣服怎麼那麼小件。」（圖／統一獅提供）
▲統一獅公布年度主視覺，其中以隊長陳傑憲搭配古林睿煬，分別身著統一獅元年球衣及統一獅穿最多年的球衣，代表開創與延續的歷史，經典重現，其他分別由林安可、蘇智傑、林靖凱、林子豪、陳重羽、邱智呈分別穿上獅隊不同時代的球衣呈現。陳傑憲還逗趣表示：「以前洋將的衣服怎麼那麼小件。」（圖／統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

今年是統一7-ELVEN獅隊史35週年，年度口號以Always Lions為主軸，統一獅棒球隊為中華職棒唯一元老球隊，跟著台灣棒球一起成長。35年來，中華職棒歷經了改朝換代與興衰，唯有獅子軍仍然屹立不搖。本季統一獅年度主視覺設計與應對視覺形象整合（React Visual）設計共同合作，本次設計精神概念，呼應今年的口號 Always Lions，主視覺中的新世代明星球員為主，其中以隊長陳傑憲搭配古林睿煬，分別身著統一獅元年球衣及統一獅穿最多年的球衣，代表開創與延續的歷史，經典重現，其他分別由林安可、蘇智傑、林靖凱、林子豪、陳重羽、邱智呈分別穿上獅隊不同時代的球衣呈現。陳傑憲還逗趣表示：「以前洋將的衣服怎麼那麼小件。」

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獅子軍35年榮耀歷史，整體視覺背景為統一獅歷年來高光時刻的歷史畫面，讓整體視覺有種穿梭時空時光倒流的感覺，象徵著承先啟後世代交替，碰撞出全新的火花。新一代的獅子軍承襲了前輩們的歷史與榮耀，並接下了傳承的火炬，將為獅子軍的傳奇故事續寫新的篇章，開創新的王朝。

▲史上第一位外籍盜壘王賀亮德！3/31統一獅主場開幕戰現身。（圖／統一獅提供）
▲史上第一位外籍盜壘王賀亮德！3/31統一獅主場開幕戰現身。（圖／統一獅提供）
本次統一獅主視覺拍攝，每個選手穿起當初那個年代保留下來的球衣拍攝，都感到十分特別和有趣，陳傑憲還逗趣表示：「以前洋將的衣服怎麼那麼小件，是我們現在的選手體格都比較好，尤其看到早期球衣的材質是洞洞的布料感到十分特別，真的穿起來很有復古的感覺。」

本次超帥氣統一獅35週年主視覺也將推出海報，提供球迷搶先收藏，於3月31日台南主場開幕戰，場外活動拍照打卡贈送，限量贈送，送完為止。

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