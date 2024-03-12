NBA／擊敗強敵灰狼發豪言！AD：其他隊很難在7戰4勝制中擊敗我們

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當Anthony Davis被問到和LeBron James對於最近幾年球隊戰績下滑有什麼看法，Davis說到：「我們是這麼感覺的，我認為我們開始找到正確的陣容。當然，當Jarred Vanderbilt回歸到球隊之後，那可能還會有變化，他是我們防守端上非常重要的一員，但同時我認為我們正在找到大步前進的節奏，還贏下了一些非常漂亮的勝利。」
Anthony Davis繼續說到：「但我和LeBron，我們只是繼續努力，繼續嘗試贏得更多比賽。我們知道，就像去年那樣，我們需要做的是進入季後賽，我們覺得任何人都很難在7戰4勝制的系列賽中擊敗我們，所以我們只想堅持下去，無論結果是要打附加賽還是進入西區前6，我們會專注於屆時的對手，然後我們喜歡面對任何人，都能有獲勝的機會。」
根據數據顯示，本場比賽Anthony Davis攻下27分25籃板5助攻7抄截，1982-83賽季以來，能達成單場至少25分、25籃板和5助攻的，歷史上僅有8個球員，Anthony Davis的表現十分罕見。
而Austin Reaves則是認為，「Anthony Davis表現太瘋狂，似乎每次隊友投籃失手，他都能幫助球隊抓下進攻籃板，防守上還能有7次抄截，不知道到底是怎麼辦到的！」
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