社工家訪3次沒問題！狠心保母編1謊言　兒盟錯失救援受虐嬰機會

惡保母虐死凱凱！兒福聯盟董事王育敏臉書被灌爆：已著手研擬修法

▲國民黨立委王育敏說，下個星期會在衛環委員會召開相關會議。（圖／記者林調遜攝，資料照）
▲國民黨立委王育敏說，下個星期會在衛環委員會召開相關會議。（圖／記者林調遜攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

台北市一名1歲大男童去年底遭到劉姓保母虐待致死，事件近日受到各界關注，引起熱議。國民黨立委、兒福聯盟董事王育敏今（12）日發聲，提及國會辦公室已經著手針對這個事件中，社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討，下個星期也會在衛環委員會召開相關會議，不過臉書貼文底下卻被網友灌爆，直言「身為兒福聯盟的董事，這件事情最好最近才知道」。

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台北市一名1歲多男童凱凱（化名）由於家中狀況不佳，由台北市社會局安排轉交給兒福聯盟安置，接手的為一對劉姓保母姊妹，孰料，短短3個月男童竟被活活虐待致死。

對此，王育敏發文指出，發生了兒童受虐致死案件讓她非常心痛，面對這起悲劇事件，她要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童兇手，事件發生後國會辦公室已經著手針對這個事件中，社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討。

王育敏表示，對於兩歲以下的幼童沒有足夠能力表達自身狀況，我們應該加強社工訪視的密度及強度，並且嚴格掌控社工的訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動，避免悲劇發生。

王育敏再指，另外全日托長時間相處的型態，保母個人的心理和精神狀態，對兒童的影響非常大，為了確保保母的身心健康，未來在居家式托育服務登記證的申請資格上，應該要求附上身心科檢查證明。

王育敏說，她深知兒少保護的推動，仍然還有很漫長的道路，我們必須不斷反省與檢視，每一起案件的成因與缺漏，才能打造一個讓孩子安心成長的環境。「下個星期我也會在衛環委員會召開相關會議，面對社會重大悲劇事件一定要深切反省與檢討，捍衛孩子的權益」。

不過，貼文內容網友卻不買單，痛批「身為兒福聯盟的董事，這件事情最好最近才知道喔」、「去年底的事現在才被爆料是因為你列國民黨不分區立委的關係嗎」「發生這麼久 現在才開始動 之前是在」

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