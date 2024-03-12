惡保母虐死凱凱！兒福聯盟董事王育敏臉書被灌爆：已著手研擬修法

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對此，王育敏發文指出，發生了兒童受虐致死案件讓她非常心痛，面對這起悲劇事件，她要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童兇手，事件發生後國會辦公室已經著手針對這個事件中，社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討。
王育敏表示，對於兩歲以下的幼童沒有足夠能力表達自身狀況，我們應該加強社工訪視的密度及強度，並且嚴格掌控社工的訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動，避免悲劇發生。
王育敏再指，另外全日托長時間相處的型態，保母個人的心理和精神狀態，對兒童的影響非常大，為了確保保母的身心健康，未來在居家式托育服務登記證的申請資格上，應該要求附上身心科檢查證明。
王育敏說，她深知兒少保護的推動，仍然還有很漫長的道路，我們必須不斷反省與檢視，每一起案件的成因與缺漏，才能打造一個讓孩子安心成長的環境。「下個星期我也會在衛環委員會召開相關會議，面對社會重大悲劇事件一定要深切反省與檢討，捍衛孩子的權益」。
不過，貼文內容網友卻不買單，痛批「身為兒福聯盟的董事，這件事情最好最近才知道喔」、「去年底的事現在才被爆料是因為你列國民黨不分區立委的關係嗎」「發生這麼久 現在才開始動 之前是在」