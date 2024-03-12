快訊／1歲男嬰遭轉介保母虐待致死！兒福聯盟董座鞠躬致歉表哀悼
台北市一對劉姓保母姊妹合力照料1歲大的男童開開，不料，劉女不僅每天餵食餿水，還打斷對方牙齒，甚至拔光指甲，導致男童因營養不良死亡。據了解，凱凱遭兒福聯盟簽約的合格保母虐死，引起社會撻伐，對此，兒福聯盟董事長林志嘉也在今（12）日下午2點半召開記者會，親上火線回應，「首先先向受害者、家屬，以及向全國人民致上最高的歉意，跟最深痛的哀悼」。
記者林莞茜／綜合報導
去年10月間，男嬰凱凱轉交給劉姓保母照護，卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦、快壞掉的食物以及廚餘等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。經了解是被社會局及兒福聯盟轉介給該名涉案保母。
由於施虐的保母為兒福聯盟轉介，兒盟董事長林志嘉今日下午親上火線，率領兒盟主管向受害男童家屬和社會大眾鞠躬致歉「這件事情的發生，我們感同身受，現在這孩子生命的殞落，就如同我們自己孩子生命殞落，我們非常非常的痛。」；林志嘉說，對於社工人員沒有辦法有事先警覺，而去阻止這種事情的發生，也完全沒辦法接受，覺得非常非常的內疚，對我們團體來講，這是沒辦法對社會交代的事情。
林志嘉強調，他已要求這位社工人員要勇敢的面對社會，勇敢的配合司法的調查，未來兒盟也會避免類似情形再發生。