裝心臟支架撐半年又塞　動脈繞道手術救一命

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亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，心血管疾病高風險群有逐年增加趨勢，主因多為三高患者加上缺乏規律運動、過重或肥胖以及吸菸、過量飲酒等問題，因而大幅增加心臟病與中風機率，為此，院方整合急診、營養、復健、藥劑科及戒菸等專業團隊，提供全人生活狀況評估與治療，近日獲得醫策會「急性心肌梗塞照護」品質認證，也通過「重度急救責任醫院」，扮演患者最強後盾。
廖先生則表示，自從五年多前自己開公司身兼老闆及員工雙重身份，為了能多賺錢，只要有工作就會包下來，經常才剛剛回到家準備休息，就接到派工電話，立刻又出門上工，最長曾一天18小時都待在工地，前後維持好幾年，每次在工地都靠抽菸提神與打發時間，最少每天都2-3包菸以上，於是開始出現胸悶、胸痛、容易喘等症狀，不得不掛急診，結果沒想到「代誌大條了」。
亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟指出，患者去年中第一次到院時，就查出左冠狀動脈及左前降支血管約有95％以上嚴重阻塞，有極高的猝死風險，當時即曾建議開刀治療，但患者頗為排斥，因此改置放塗藥支架暫時解圍，沒想到去年底患者第二次掛急診，檢查後赫然發現原本已經打通的血管「又塞住了」，由於擔心出現嚴重併發症，於是改由心臟外科團隊接手處理。
心臟外科主任劉殷佐表示，一旦冠狀動脈發生狹窄、阻塞症狀，心臟無法獲得足夠氧氣及養分，就是典型的「缺血性心臟病」或「冠狀動脈心臟病」，必須藉透過外科手術，接手後先從患者腿上的大隱靜脈或內乳動脈、手臂動脈等處取出一段血管，再從主動脈弓繞過阻塞的部位接到狹窄阻塞的冠狀動脈上，藉此增加心臟血流供應、改善心肌缺氧，進而改善心臟功能，順利解決患者心頭大患。
經過心血管中心醫療團隊細心照料1個多月後，患者順利康復，出院前不僅對團隊表達謝意，也強調一定會戒菸，畢竟「賺錢有數，生命要顧」，他也笑說「我一定要好好活著，才能看到女兒的婚禮」。
劉殷佐、張育晟也提醒，治療心肌梗塞的關鍵因素就是跟時間賽跑，院內緊急心肌梗塞治療團隊，會把握患者到院60~90分鐘內，進行緊急冠狀動脈氣球擴張術，以達到搶救心肌梗塞的黃金治療時間，同時手術後也會安排心肺復健中心加強恢復心臟功能，盡快提升生活品質。