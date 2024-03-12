保母虐死1歲嬰！訪談3次沒發現異狀 檢警搜索兒盟、約談陳姓社工
台北市一名年僅1歲半的男嬰，驚傳遭保母虐待致死，檢警相驗時，發現男嬰身上滿是瘀傷，且頭骨凹陷、雙腿骨折變形等、陸續將涉案的劉姓保母姊妹聲押獲准，但2人到案後堅持否認犯行，事件引發社會一片譁然。據了解，檢警今（12）日上午9時許，前往兒福聯盟搜索，同時也約談負責該案的陳姓社工。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，男嬰因家庭功能不彰，年邁阿嬤無力照護，於2023年底透過兒福聯盟，轉介給領有證照的劉姓保母照顧，未料僅短短3個月，男嬰就因呼吸困難送醫搶救，最終不治。院方治療時發現，男嬰身上有多處瘀傷等，包括頭骨凹陷、屁股及雙腿骨折變形，指甲被拔光及牙齒只剩下8顆，立即依規定通報警方及社會局介入。
檢警深入追查，發現劉姓保母姊妹雖雙雙領有合法證照，卻疑似聯手虐待男嬰，包括僅給他吃的廚餘、燒焦食物，動輒就推打腳踹，晚上用布條將雙手反綁等。檢方調查後，認定劉姓保母姊妹涉嫌重大，陸續向法院聲押獲准，全案持續偵辦中。
對此，兒福聯盟表示，托育後社工會定期進行訪視並有紀錄留存，此案於2023年9月托育後，於9、10、11月均有社工進行當面訪視，但12月時劉姓保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪因而改期，怎料月底卻傳來噩耗。兒福聯盟執行長白麗芳表示，當時僅看到男嬰額頭的傷，坦言「即便是自己去找保母，也不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。
※【NOWnews 今日新聞
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