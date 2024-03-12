林襄小龍女班表出爐了！登場次數暴增3倍 粉絲樂呆：比去年還多
啦啦隊女神林襄自從宣布加入中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」之後，一舉一動備受關注。今（12）日官方也公布上半季主場的女孩應援班表，光是林襄就擁有18次的登場機會，是去年還在樂天女孩時期的3倍，消息曝光後，立刻引發粉絲討論，「比去年一整年還多耶！」
記者詹鎰睿／綜合報導
小龍女官方臉書今日一口氣公布上半季的主場女孩應援班表，然而，備受關注的林襄也確定擁有18次的登場機會，包含3月30、31日的大巨蛋在內，還有4月份的5、6、7、19、20、21日；5月份的4、8、19、21、22、31日；以及6月份的1、2、15、16日。
此外，今年才剛接下隊長、副隊長身分的小映與霖霖更是排好排滿，每位女孩平均分散，沒有誰多誰少的問題，大巨蛋的場次也是全員上陣，人氣女神賴可、心璇、小珍奶、詩雅通通都會登場。
事實上，小龍女經紀人莉奈日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時就有聊到，今年的女孩應援將會分成兩個班次輪替，這樣不僅能全程陪著球迷加油，還可以讓女孩多了很多休息的空間，是球團今年非常暖心的決定。
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