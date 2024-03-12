生育率逐年下降！泰國憂心未來人口減半 新生兒數量降至史上最低
隨著經濟崛起和世界潮流影響，泰國也逐漸出現少子化問題，泰國從1970年每婦女總生育率6.29降到2023年的1.08，泰國政府官員憂心情況若持續，六十年後泰國人口將減少近一半。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《民族報（The Nation）》報導，泰國副總理宋薩（Somsak Thepsutin）近日在一場會議中提到泰國生育率下降的議題，他指出泰國每年的新生兒數從1970年的100萬下降到如今的50萬；而且國家經濟和社會發展委員會（NESDC）的數據指出，泰國婦女總生育率從1970年的6.29下降到2023年的1.08。
2028年泰國人口將達到巔峰的6719萬，到2033年將下降到6700萬，到2037下降到6618萬；勞動人口占總人口的比例將從2017年的66.1%下降到2037年的56.8%。
宋薩表示如果照此趨勢下去，擔心泰國人口將在60年後降到只有3300萬，另一個憂心的問題是，15歲到44歲具有生育能力的女性將從2017年的1420萬人，降到2037年的1181萬人。
泰國政府認為應該推出鼓勵年輕女性生育的政策，政府也該提供年齡在30歲以上的婦女醫學技術的協助，並讓孕婦能獲得工作和生活的保障。