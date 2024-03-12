壞壞急需！20步距離也叫foodpanda　 情人節需求多4倍女性玩具夯

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🟡單月成長率達 30%：成人用品近幾年在 pandamart 熊貓超市與生鮮雜貨皆持續成長，熊貓超市的單月成長率更是高達 30%，需求一來隨點即送，還可免去面對面結帳的尷尬。
🟡保險套熱銷第一：熱銷排行前三名分別為保險套、飛機杯、潤滑液，其中薄款保險套最受用戶喜愛；而銷售成長率最高的則是情趣玩具，甚至有消費者一次採購 60 個跳蛋。
🟡女性自我意識提升：女性玩具月成長超過 25%，成長幅度甚至高於男性用品。
🟡特殊節日銷售飆漲４倍：全年於 2 月 14 日、5 月 20 日、七夕等重要節日當天成人商品的訂單量大幅成長 4 倍以上。
🟡最短訂單距離只有 16 公尺：統計全台縣市採購成人用品的排名，前三名分別為高雄、台中、台南。外送距離最短的訂單出現在嘉義市，只有 16 公尺。
情人節將至，讓 foodpanda 即日起至 3 月 14 日於生鮮雜貨的指定藥妝店、花店、成人用品店，消費滿 899 元輸入優惠碼【有情人的人生】¹即可享 82 折，最高折抵 200 元。此外，foodpanda 明（13）日上架麥當勞「OREO草莓冰炫風」 ，3月27日開賣「草莓優格雙餡派」，開賣期間滿額再享8.5折獨家優惠，且3月13日起至4月23日，於foodpanda訂購麥當勞單筆消費滿329元，輸入優惠碼【莓事叫麥當勞】 即享 8.5 折優惠，最高折抵 60元。
Uber Eats目前站上雖然雖然有唐吉訶德，但沒有販售相關的成人情趣用品，站上有保險套，緊急的時候還是可以請外送幫忙送達，同時在生鮮雜貨類推出「禮物」欄位，重要節日可以直接點鮮花、蛋糕、香水等來快速將禮物送達。