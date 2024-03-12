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壞壞急需！20步距離也叫foodpanda　 情人節需求多4倍女性玩具夯

▲ foodpanda 今（12）公布成人用品的購買趨勢，根據統計，成人用品的年成長將近2倍，女性商品後勢看漲，在特殊節日訂單量有4倍成長，最近的外送距離為16公尺，僅僅約20步的距離就能買到。（圖／官方提供）
▲ foodpanda 今（12）公布成人用品的購買趨勢，根據統計，成人用品的年成長將近2倍，女性商品後勢看漲，在特殊節日訂單量有4倍成長，最近的外送距離為16公尺，僅僅約20步的距離就能買到。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

白色情人節即將到來， foodpanda 今（12）順勢公布成人用品的購買趨勢報告，根據平台統計，成人用品的年成長將近2倍，女性商品後勢看漲，在特殊節日訂單量甚至有4倍的成長，平台觀察相關商品最近的外送距離為16公尺，僅僅約20步的距離就能買到，顯示有即時需求時，連一步路都不想出門壞興致。

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根據國外市調公司 ResearchAndMarkets 於年初發布的調查發現，過去幾年因疫情影響，網購行為成熟化，連帶成人用品的線上銷售量也日漸增加。foodpanda 透過關鍵字搜尋排行進行觀察，保險套竟已排入前 30 名， 看準成人商機的巨大潛力，更於 pandamart 熊貓超市增設成人用品專區，品項數破百種，能夠滿足消費者各種需求同時透過數據一次公開5大「性」福外送趨勢與觀察

🟡單月成長率達 30%：成人用品近幾年在 pandamart 熊貓超市與生鮮雜貨皆持續成長，熊貓超市的單月成長率更是高達 30%，需求一來隨點即送，還可免去面對面結帳的尷尬。

🟡保險套熱銷第一：熱銷排行前三名分別為保險套、飛機杯、潤滑液，其中薄款保險套最受用戶喜愛；而銷售成長率最高的則是情趣玩具，甚至有消費者一次採購 60 個跳蛋。

🟡女性自我意識提升：女性玩具月成長超過 25%，成長幅度甚至高於男性用品。

🟡特殊節日銷售飆漲４倍：全年於 2 月 14 日、5 月 20 日、七夕等重要節日當天成人商品的訂單量大幅成長 4 倍以上。

🟡最短訂單距離只有 16 公尺：統計全台縣市採購成人用品的排名，前三名分別為高雄、台中、台南。外送距離最短的訂單出現在嘉義市，只有 16 公尺。

▲麥當勞期間限定的OREO草莓冰炫風將在3月13日開賣，草莓優格雙餡派則接著在3月27日登場。（圖／NOWnews攝）
▲麥當勞期間限定的OREO草莓冰炫風將在3月13日開賣，草莓優格雙餡派則接著在3月27日登場， foodpanda也將同步上架。（圖／NOWnews攝）
情人節將至，讓 foodpanda 即日起至 3 月 14 日於生鮮雜貨的指定藥妝店、花店、成人用品店，消費滿 899 元輸入優惠碼【有情人的人生】¹即可享 82 折，最高折抵 200 元。此外，foodpanda 明（13）日上架麥當勞「OREO草莓冰炫風」 ，3月27日開賣「草莓優格雙餡派」，開賣期間滿額再享8.5折獨家優惠，且3月13日起至4月23日，於foodpanda訂購麥當勞單筆消費滿329元，輸入優惠碼【莓事叫麥當勞】 即享 8.5 折優惠，最高折抵 60元。

▲外送、Uber Eats、冬天、寒流、冷氣團、天氣配圖。（圖／記者葉政勳攝）
▲Uber Eats在生鮮雜貨類推出「禮物」欄位，重要節日可以直接點鮮花、蛋糕、香水等來快速將禮物送達。（圖／記者葉政勳攝）
Uber Eats目前站上雖然雖然有唐吉訶德，但沒有販售相關的成人情趣用品，站上有保險套，緊急的時候還是可以請外送幫忙送達，同時在生鮮雜貨類推出「禮物」欄位，重要節日可以直接點鮮花、蛋糕、香水等來快速將禮物送達。

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