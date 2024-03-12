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企鵝妹衝南投玩嗨了！空拍日月潭美景　化身「排灣族公主」美翻天

▲企鵝妹化身排灣公主，讓全球粉絲大飽眼福。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹化身排灣公主，讓全球粉絲大飽眼福。（圖／取自Twitch@Jinnytty）

記者潘毅／綜合報導

南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）睽違半年回到台灣，繼續展開她的大冒險旅程！今（12）日企鵝妹前往南投縣遊玩，在日月潭、九族文化村玩嗨了，並搭乘日月潭纜車將埔里美景盡收眼底，還化身排灣公主，讓全球粉絲大飽眼福。

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企鵝妹去年4月來台灣進行徒步走「本島4極點」挑戰，最終耗時42天，走了1076多公里，完成這項壯舉。那趟旅程中，企鵝妹在南投時，發現了一隻流浪狗女兒「Gina」，最終被當地九九峰動物樂園老闆收養，企鵝妹對南投也有著特殊情感。

▲企鵝妹去年在南投前往彰化路上，遇到一隻才3個月大的虛弱浪犬，更把牠送到醫院治療，還取名為Gina。（圖／九九峰動物樂園）
▲企鵝妹去年在南投前往彰化路上，遇到一隻才3個月大的虛弱浪犬，更把牠送到醫院治療，還取名為Gina。（圖／九九峰動物樂園）
企鵝妹重返南投！日月潭風光盡收眼底

企鵝妹今（12）日一大早就前往南投遊玩，在日月潭搭船欣賞美景，之後更使用空拍機將當地美麗的全貌，透過直播放送給全球觀眾。企鵝妹大讚：「日月潭真的漂亮！」

▲企鵝妹搭船遊日月潭。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹搭船遊日月潭。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
隨後企鵝妹搭上了日月潭纜車，前往下一站九族文化村。

▲企鵝妹搭上日月潭纜車，將美景透過直播放送至全球（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹搭上日月潭纜車，將美景透過直播放送至全球（圖／取自Twitch@Jinnytty）
台灣人畢旅都去過！企鵝妹勇闖「九族文化村」

企鵝妹搭乘日月潭纜車抵達九族文化村後，立刻在園區內餐廳點了190元的漢堡套餐填飽肚子，企鵝妹對於口味、份量相當滿意。

▲企鵝妹玩馬雅探險雲霄飛車。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹玩馬雅探險雲霄飛車。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
企鵝妹吃飽後，也開始找尋遊樂設施遊玩，先後玩了無敵艦隊、飛行船等設施，後來遇到了九族文化村的「酋長」前來接待，兩人一起搭了刺激度爆表的馬雅探險，要從11層樓高的頂點直衝而下，兩腳騰空，乘員需承受4.5個G重力。後來兩人又去UFO設施，從最高處自由落體，讓鏡頭前各國觀眾感受到超強的離心力與速度感。

▲企鵝妹化身排灣族公主。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹化身排灣族公主。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
企鵝妹化身排灣族公主！超美模樣曝光

在體驗玩遊樂設施後，企鵝妹也在工作人員協助下，換上了鮮紅色的排灣族傳統服飾以及頭飾，直接化身超美的排灣族公主，直播線上的7千多觀眾大讚她穿起來超適合。

企鵝妹隨後穿著這身裝扮，前往九族廣場觀看的原住民帶來精彩的歌舞表演，依序有達悟族、排灣族、阿美族的部落傳統舞蹈演出。最後跟其他遊客一起與演員們跳舞，並演員們開心大合照。

▲企鵝妹在九族文化村玩超嗨。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹在九族文化村玩超嗨。（圖／取自Twitch@Jinnytty）
整趟九族之旅結束後，企鵝妹也搭乘纜車回到日月潭，更在鏡頭前狂讚：「今天真的很好玩」，而大批台灣網友也紛紛在留言中表示：「真的會想讓人再去一次耶」、「國小去過九族，但看企鵝妹玩感覺更好玩了，之後還會再去」。

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