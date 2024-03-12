進口蘇丹紅辣粉負責人交保失聯！躲前妻家被逮 大姨子仍下落不明
蘇丹紅風波延燒，高雄地檢署查出津棧國際貿易有限公司負責人李彥廷，涉嫌以親友名義設立十家公司掩護「毒辣椒粉」進口，且產品6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押負責人李彥廷、李的大姨子吳女，法院裁定李彥廷80萬、吳女20萬交保，不過兩人突然失聯，檢方上午發出拘票，中午12時許在李彥廷的前妻住處逮到人，已押解回高雄市調處訊問，但是吳女仍失聯，檢警持續搜捕中。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，李彥廷涉嫌以親友掛名為負責人，在高雄成立龍海同記、津棧、佳廣、杰展國際等十家公司，同時在大陸地區成立同名的「龍海同記食品有限公司」公司，李彥廷再向大陸地區不特定農村收購製作辣椒粉原料，並進行初步加工，再出售給親友掛名的台灣公司，這批原料經過二次加工，最終出貨給台灣下游食品廠商。
檢調也發現，李彥廷從大陸「龍海同記食品有限公司」出口的辣椒粉原料，早在2018年就被檢出「蘇丹紅」，但後仍持續進貨，為了規避檢查，還變更以香港某公司名義為出口商。
檢方聲押李男、吳女及公司謝姓品管，10日凌晨裁定李80萬元，吳、謝20萬元交保候傳，沒有限制住居及指定報到處所，雄檢對此不服已提出抗告。
今天上午9點，檢調通知李、吳兩人到案，李彥廷原本有接電話，但不久後行動電話關機，檢方立即指派警方到其住處找人，發現他不在住處，再撥打他電話也沒通，認定他可能有逃亡之虞，立即發出拘票尋人。
後續警方獲報後立即派遣警力搜查李、吳兩人行蹤，今中午12點多，警方在李男前妻住處樓下找到李男，隨即執行拘提到案，並帶回進行後續調查，吳女目前仍未能取得聯繫。