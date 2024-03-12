中信金去年獲利創新高！談股利政策 總座：應該是1.25元往上加
中信金控今（12）日舉行法人說明會，去（2023）年稅後盈餘560.81億元創下歷新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.82元，對於投資人期待的股利政策，中信金總經理陳佳文表示，希望股利可以維持穩定，2021年獲利創下次高，每股配息1.25元，去年獲利創新高，「今年股利應該是1.25元往上加」。
記者顏真真／台北報導
中信金旗下中信銀行已連續2年獲利創歷史新高，2023年合併稅後盈餘達413.33億元，其中存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入持續成長，另因財富管理業務動能強勁、信用卡消費金額顯著成長，加上法人金融及個人金融業務表現亮眼，推動整體手續費收入上升。此外，台美利差擴大、股債操作得宜，亦促使交易收入大幅增加。中信銀行截至2023年年底的合併逾期放款比率為0.52%，合併呆帳覆蓋率為309.6%，呆帳成本為25個基點，資產品質穩健。
在保險業務方面，台灣人壽維持高價值商品策略，持續推動保障型、外幣保單及健康傷害險等商品銷售，並深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升。2023年雖避險成本居高不下，但在擺脫2022年防疫險損失的利空因素後，獲利較2022年成長463%。
由於中信金去年獲利創新高，也讓投資更期待今年可以配更多股利？對此，陳佳文說，金融業獲利較沒爆發力，不像科技業一下衝很快，但金融業獲利相對較穩定，股東也會收取股息當成收入，他之前碰到退休員工也提到，期待股息增加退休金。他表示，過去中信金只發現金股利，因為才能真正提供股東金流，也希望股利能維持穩定。
他更透露，去年中信金獲利創下歷史新高，2021年獲利則是歷史次高，當時發放1.25元現金股利，「理論上今年股利應該1.25元往上加」，要發多少會考量業務發展需要，銀行、人壽都是資本密集行業，還是要保留一些資金，要發多少還要具體計算，並提報董事會及股東會通過，但基本上會「1.25元往上加」。
對於中信金股價從去年20元衝破30元，他說，股價長遠反映公司經營成績，但短期影響股價因素很多，短期不用太在意股價，如何維持核心競爭力才重要。