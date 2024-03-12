單月新低！中鋼2月營收289億元、年減7% 估3/14開4月及第2季盤價
中鋼昨（11）日公布2月合併營收289億元，年減7%、月減9%，創下7個月來的單月新低，再度失守300億大關。不過，今（2024）年前2個月營收累計為608億元、年增5.91%。另2月出貨量約89到90萬公噸，預計3月出貨92到94萬公噸，預計3/14開出4月與第2季盤價。
記者魏妤庭／台北報導
為反應煉鋼成本提高，中鋼今年前3個月逐步調漲盤價，熱軋鋼板基價自1月以來累計漲1100元，但在1月銷售量突破百萬噸後，2月受到農曆春節工作天數減少影響，出貨約89萬頓左右，月減13萬噸，預計3月可較2月增加4萬噸。2月合併營收289億元、年減7%。
中鋼表示，觀察各國情況，目前觀察中國低價鋼品持續影響亞洲市場，導致越南鋼價下跌。不過，中國兩會剛結束，雖然中國鋼市需求升溫庫存略有回升，但需求面尚未跟上，因此近期傳出中國鋼廠價格變動呈遇漲則漲、遇跌不跌來減緩虧損壓力。
至於台灣鋼市，中鋼表示，以往第1季底到第2季友庫存回補需求，但今年到目前為止都尚未出現，4月初估市場動能穩中偏弱，儘管國內景氣復甦，但面臨國際低價冷軋、鍍鋅產品競爭，外銷產業較辛苦，期望第2季中後期有所起色。