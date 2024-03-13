國泰世華ATM全新升級！精簡按鍵、優化操作　打造質感金融服務

國泰世華ATM涵蓋範圍，除全台各分行及集團大樓外，亦包含超商、超市、捷運、百貨與購物中心、醫院及學校等地點。國泰世華統計，民眾使用ATM超過九成為「存款」和「提款」交易，所以本次改版便以客戶常用的交易功能進行優化改造，除版面重新配置、調整交易按鍵設計，便利民眾快速點選外，首頁主選單也會直接顯示客戶經常提領的金額供點選，避免過多無謂點擊，讓提款服務更快速。
此外，本次ATM介面更新所使用的文字和背景顏色，符合無障礙規範檢測等級AA的對比度測試，不論客戶在光照過強（如直接暴露在陽光下）或光照不足（如採用低亮度設定的螢幕）的情況下，都能藉由充分的色彩對比，看清楚裝置介面。
國泰世華銀行一直積極致力於優化ATM使用體驗，並推動友善金融服務，創造全方位的數位服務體驗。根據國泰世華統計，自2022年至2023年底，手機提款交易的使用次數成長達45%，使用者以年輕族群為大宗，顯見ATM的無卡服務漸成市場主流。國泰世華所有ATM皆提供無卡提款服務，且ATM首頁就可直接點擊進行操作，讓民眾無須攜帶金融卡也能輕鬆提款。為提倡數位功能體驗，即日起至6月30日，首次啟用國泰世華手機提款服務者，即可獲得CUBE App專屬優惠萊爾富20元購物金，詳情請見活動網頁。
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