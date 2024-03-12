NBA／綠衫軍直指冠軍？121:99退拓荒者收本季第50勝　締1難得紀錄

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本場比賽綠衫軍「雙J」組合其實命中率不盡理想，尤其在三分線上，Jayson Tatum出賽35分鐘，投籃23投9中、三分球8投2中，得到26分5籃板8助攻；Jaylen Brown出賽32分鐘，投籃29投13中、三分球8投1中，拿下27分6籃板5助攻。但本場塞爾提克從開賽就壓著拓荒者打，半場結束以14分領先，比賽來到末節綠衫軍在Jayson Tatum帶領之下，更是打出一波33:24攻勢，終場就以22分差輕取拓荒者。
本場比賽比賽過後，塞爾提克戰績來到了50勝14負，也成為本賽季NBA首支拿下50勝的球隊，同時這也是塞爾提克自2007-08賽季至今，首次在前64場比賽中，就拿下50勝，也是NBA歷史上第7次，有球隊單季在前64場比賽裡拿到50勝，綠衫軍能否在本賽季一舉奪冠，外界也都在看。
談到成為本賽季首支拿下50勝的球隊時，Jayson Tatum表示：「在賽季的這個時間點拿到50勝，這證明我們正在做正確的事情，但可怕的是，我們還能變得更好。」
談到本場比賽的狀態，Jaylen Brown說到：「我投了8個三分球，其實沒必要投這麼多的，應該多往禁區打、找到空檔的隊友們。我知道如果我有空檔，我是可以出手的，但很大程度上我的工作是突破到禁區，替隊友創造更多出手機會。」
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