黃瀞瑩曝婚禮捧花要給她！林珍羽公開徵男友：須符合兩條件
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨日閃電宣布結婚喜訊，黃瀞瑩昨晚在YouTube直播提到非常頭痛要辦婚宴，所以先登記最簡單，婚宴則是「能緩則緩，事緩則圓」；針對有網友提議婚宴要席開100桌，她連忙打住說，「真的不要鬧，千萬不要」，但是也指出，已想好要將捧花給同黨北市議員林珍羽。對此，林珍羽今（12）日回應說，「我會努力在辦婚宴前找到男朋友的。」並公布徵男友條件，「以結婚為前提的交往，兼具特助能力尤佳。」
記者呂炯昌／台北報導
黃瀞瑩昨日晚間在直播分享結婚歷程，也開始煩惱籌辦婚宴，她認為「能緩則緩，事緩則圓」，先選一個最簡單的方式，就是先登記，並直言，每次看到身邊的人結婚，都會覺得結一個婚好累人。針對有網友提議婚宴席開100桌，她連忙打住說，「真的不要鬧，千萬不要」。
不過，黃瀞瑩說已想好要將捧花SET同黨市議員林珍羽。對此，林珍羽回應表示，「我會努力在辦婚宴前找到男朋友的。」林珍羽更在臉書上補充表示，「來吧！以結婚為前提的交往，兼具特助能力尤佳。」
民眾黨台北市黨部主委、台北市議員張志豪在林珍羽臉書留言，「加油！！請大家廣為分享！」林珍羽則回應「主委，不要這樣」，有網友留言是在「面試地點是在立法院3302研究室嗎？」林珍羽回應「沒錯！」3302研究室其實就是林珍羽的父親、立委林國成的立院辦公室。