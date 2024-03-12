1歲男嬰遭虐亡！家屬見4顆斷牙提質疑　兒福聯盟還原就診牙科時序

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媒體詢問，當時社工發現有4顆牙齒掉下來，怎麼社工都沒有警覺，或是怎麼沒有注意口腔內的狀況？白麗芳還原其所知道的時間序表示，當時社工在9/25、10/23、11/20都有訪視，11月的時候知道有磨牙狀況就去預約兒童牙科，11/23由保姆帶孩子去就醫，而保母也轉述跟心理有關，當時有開始找輔導的資源，而看牙醫也有單據。
白麗芳說，這部分都是由保姆所轉述給社工，相關資料如看醫的單據，也已經都交給檢警、司法調查；另外社工在9月、10月、11月訪視時，是有見到男童的額頭瘀青越來越淡的，且當時孩子還有在公園溜滑梯，沒有指甲被拔掉、骨折等狀況，這部分是社工最後一次訪視的狀況。
白麗芳語帶哽咽指出「我也很想挽回，跟大家的心一樣的」，訪視的過程都有告訴委託家屬、照片都有存在，都是每次去每次拍，希望檢察官用科技證明，而兒盟在案件爆發後對於所有事件都如實呈現，包括第一時間到醫院檢察官就有留下來做搜集，一月主管也陸續被傳訊，把手機電腦、所有紀錄都繳了，該配合的東西都有講了，但礙於偵查不公開，案件也已進入司法過程，有被特別交代，所以在回答上不是規避，是擔心會涉法，才不知道怎麼回答。
對於敏感度不夠、誤信保母，白麗芳則稱，因該位保姆是合格的，加上前一個照顧的經驗不錯，是在原生家庭有探視，雙方都沒問題的狀況下進行的，但後續再工作上監督會加強，也會討論更完試的SOP。
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