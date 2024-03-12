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兒福聯盟總資產45億！Google爆「停止捐款」字串　5年捐款金額曝

▲兒福聯盟董事長林志嘉（左2）在今（12）日下午2點半召開記者會，針對保母虐童案道歉、說明細節。（圖／記者嚴俊強攝）
▲兒福聯盟董事長林志嘉（左2）在今（12）日下午2點半召開記者會，針對保母虐童案道歉、說明細節。（圖／記者嚴俊強攝）

記者徐銘穗/綜合報導

1歲又10個月大的男童凱凱（化名），疑遭劉姓保母姊妹聯手施暴虐死，事件引爆全民怒火，把凱凱轉介給惡保母的兒童福利聯盟成眾矢之的，創辦人、也是兒福聯盟董事長林志嘉今（12）親上火線說明，但仍無法平息怒火，Google搜尋只要打「兒福聯盟」，其後就會出現「停止捐款」字串。據兒福聯盟財報資料顯示，成立已30多年的兒福聯盟資產總資產高達45.9億元之多，近5年的捐款收入也公開了。

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兒福聯盟（全稱：財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會）1991年12月由教育部核准設立，由心臟病兒童基金會、吳麥文教基金會、國泰建設文化教育基金會、王志雄、王世雄及林謝罕見等捐助，原設立基金會金額為1000萬元，2022年6月完成法人變更登記，財產總額更新為10.6億元。

不過，根據兒福聯盟公開、最新「民國一一一年度及一一〇年度財務報告」中資產負債表顯示，總資產已高達45.9億元。

▲兒福聯盟公開財報顯示，兒盟總資產已高達45.9億元。（圖／翻攝兒福聯盟財報資料）
▲兒福聯盟公開財報顯示，兒盟總資產已高達45.9億元。（圖／翻攝兒福聯盟財報資料）
由於2019年12月，兒福聯盟爆出花3.7億元買內湖辦公室一事後，網路也掀起一波「停止捐款潮」，如今再因兒虐案再現。《NOWnews今日新聞》彙整兒福聯盟2018~2022年財報資料，整理已公開、近5年的捐款收入超過31.2億元。

兒福聯盟近5年捐款收入：

▶2022年：
捐款收入：4億9711萬5055
結餘：1.1億元

▶2021年：
捐款收入：5億7077萬5598
結餘：2.5億元

▶2020年：
捐款收入：6億3715萬6955
結餘：3.1億元

▶2019年：
捐款收入：7億4743萬5433
結餘：4.9億元

▶2018年：
捐款收入：6億9821萬4942
結餘：2.8億元

▲兒福聯盟2019年11月花3.7億元，向元大金控購買內湖瑞光路「多倫多科技大樓」7樓757.9坪辦公室。（圖／翻攝Google Map@潘志強）
▲兒福聯盟2019年11月花3.7億買內湖辦公室也曾引發「停止捐款潮」，隔年捐款少1.1億元。（圖／翻攝Google Map@潘志強）
據悉，兒福聯盟捐款額逐年攀升，2018年已突破6億元，2019年底的3.7億元買內湖辦公室風波，雖曾出現「停止捐款潮」，隔年捐款收益下縮17%，爾後至2022年逐年每減少6000~8000萬元。以2022年財報來看，捐款占收入約78%，結餘約1.1億元，累計2018~2022年結餘高達14.4億元。

▲兒盟2019年爆3.7億買內湖辦公室後，捐款逐年下滑，從2019年逾7億，至2022年只剩4億多。（圖／翻攝兒福聯盟財報資料）
▲兒盟2019年爆3.7億買內湖辦公室後，捐款逐年下滑，從2019年逾7億，至2022年只剩4億多。（圖／翻攝兒福聯盟財報資料）
兒福聯盟2019年爆發「3.7億買內湖辦公室」風坡後，曾公開說明每年結餘都約2億多元，餘款多次提撥到幾個專用基金，如「家庭重建服務基金」、「偏鄉兒童服務基金」以及「置產基金」，為專款專用，沒有挪用捐款用以買房。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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