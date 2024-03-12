自由車環台賽／澳洲車手逆勢衝線奪冠 中華隊長盧紹軒功臣身退
2024國際自由車環台公路大賽第三站在台三線上演頂尖對決，最終形成7人領先集團競輪，由澳洲快取車隊(CPU)車手Bentley Niquet-Olden以3小時32分46秒，率先壓到終點線，拿下單站冠軍。
記者路皓惟/台中報導
本場比賽在最後出現意外的結局，7人領先集團在最後約2公里，僅領先主集團約15-20秒，未料卻未能在終點前吞沒，反而讓領先車手逃脫，形成7人衝線。Bentley Niquet-Olden在最後關頭卡到較佳位置，一舉掄元，通過終點線的時候也忘情高喊出「YES」，這也是他生涯在亞洲賽場上的首個勝利。
25歲的澳洲車手Bentley Niquet-Olden，去年也曾參加環台賽，但爬坡路段沒跟上而錯失機會，今年捲土重來，「賽前就設定目標要緊跟著領先集團，不能重蹈覆轍，能拿到冠軍很幸運，本來以為會被主集團追上。」
「浪漫台3線站」全程約154.3公里，途經多個升降坡，設有2個衝刺點與2個登山點，難度很高。
中華隊受到首站大摔車影響，全隊靠著意志力苦撐，隊長盧紹軒手掌骨裂傷勢加劇，在仙山下坡路段，因安全考量，決定放棄，本次環台賽提前結束。
爬坡主將吳之皓跟著主集團一起進終點，最終排名第41，連兩站拿下中華隊最佳成績，主力杜志濠則排第45名。台灣最佳還是效力與日本宇都宮車隊的馮俊凱，排名第23名。
第三站落幕，總成績冠軍黃衫沒有易主，仍由以色列職業車隊車手Mason Hollyman守住，他今天跟著主集團進站，但總成績僅領先第二名的小石祐馬4秒，競爭非常激烈。
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