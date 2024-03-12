篠崎泫悲慘受虐竟挨罵胡說八道！心疼1歲童枉死：出人命才知道
新北一名兒童遭保母虐待身亡，被拔光10根手指指甲，過程相當殘忍，引起大批演藝人員痛批沒有人性，認為應立法嚴辦，杜絕這類事件發生。過往也曾被寄養家庭虐待的30歲女星篠崎泫，坦言社會上真的有這樣的事發生，而且不少，只是要等到出人命的消息才會被報導出來，很心疼該兒童的遭遇。
記者江芷稜／綜合報導
篠崎泫幼時因父母離異，沒有完整的家庭照顧，5歲就開始流浪於許多寄養家庭，經常三餐不繼，甚至被迫吃臭酸隔夜飯、蛋殼填飽肚子，最可怕的經歷是一個遠房親戚收養她，女主人看似正常，私下卻是邪教信徒，將她當成獻祭的祭品，五花大綁念咒語進行宗教儀式，還會無預警掐她脖子，讓人快要無法呼吸，直到有天家人臨時拜訪要來道謝，竟發現她衣衫不整，被凌虐到不成人形，才趕緊把她接回家裡。
篠崎泫當時年紀小，記不清楚這些經歷，後來在家人拼湊記憶下才慢慢理解這段遭遇，也學會治癒自己的童年，她去年將悲慘經歷寫成新書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》，上節目談起童年受虐的遭遇，連小S都不敢置信，還有人斥責她「怎麼可能有這種事發生，社會局不會管嗎？為了節目效果胡說八道...」，也有人傳私訊給她，坦承自己過往有相同經歷。
篠崎泫難過地說，沒經歷過的人很難想像社會上有這種事情發生，但確實就會有，更誇張的發生在接觸過非常和善的社工阿姨身上，心理變態可以包裝得難以察覺，有些虐待育幼院孩童的施暴者們，外表看起來都是「非常善良、非常正常」，讓人意想不到。她希望這件事被揭發，未來能讓更多人注意到社會陰暗角落，適時給予關懷和幫助，幫助這些無助的孩子，「願孩子安息，願這世界保有最純粹的善良」。
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