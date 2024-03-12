友邦海地總理因暴亂辭職下台 外交部呼籲加速政權交接進程
我國友邦海地2月底爆發嚴重暴力衝突，武裝團體襲擊了首都太子港最大的監獄，造成警察和監獄工作人員傷亡，並導致約3500名囚犯越獄，政府宣布進入緊急狀態。在暴亂持續多天以後，加勒比共同體（Carribean Community, 簡稱CARICOM）主席阿里（Irfaan Ali）表示海地總理亨利（Ariel Henry）將辭職。對此，外交部呼籲海地各方加速協商進程，恢復海地的和平穩定；同時也會加強與海地新執政團隊的溝通與合作。
記者邱新博／台北報導
綜合《CNN》、《路透社》報導，加勒比共同體11日在牙買加首都舉行了海地問題會議，討論政治過渡框架；之後，圭亞那領導人、加勒比共同體現任主席阿里（Irfaan Ali）坦承：「亨利總理在成立過渡總統委員會並任命臨時總理後辭職。」
外交部表示，已掌握友邦海地總理亨利（Ariel Henry）於台北時間12日午間宣布辭職的最新情勢。亨利將續任看守總理，並於「加勒比海共同體」（CARICOM）協調海地各黨派推舉7人組成「總統委員會」，且由該委員會任命過渡總理後，昂利總理的辭職即正式生效。
針對海地當前情勢，外交部呼籲海地有關各方加速協商進程，以恢復海地的和平與穩定，使人民早日重回正常生活。外交部也將持續密切關注當地情勢發展，並加強與海地新執政團隊的溝通與合作。