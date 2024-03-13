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水湳河南大道宛如精品第五大道　鉅陞「囍御水湳」精品買房

▲國際一線精品，拐個彎即可抵達。（圖／品牌提供）
▲國際一線精品，拐個彎即可抵達。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

台中人很幸福，幸福在於寬敞大道比比皆是，幸福在於商圈集中，往來便利。但住在水湳河南大道的人卻可能更幸福，因為各種多元生活場域，彷彿獨厚居住此地的人，地圖攤開，滿滿是讓人羨慕的生活能量。眾所週知，紐約曼哈頓有條第五大道，吸納世界的目光，匯聚多樣美好，台中河南大道也不遑多讓。

要綠意，這裡正對67公頃中央公園，萬株喬木像繁華的羽林軍，捍衛這永久綠意資產，一下樓，隨意四處拍照，張張美的都像明信片。要小吃，中清商圈、逢甲商圈左右逢源，更別提多間連鎖餐廳如麥當勞近在咫尺，款待每個人的味蕾。要大餐，接通秋紅谷、大遠百、新光三越...一線世界級美饌接續攤開，家人、親友團聚，不怕沒有新意。要當文青，台中流行影音中心、科湳愛琴橋、國家歌劇院、蔦屋書店，甚至未來勢必成為打卡熱點的台中綠美圖，皆是觸手可及的景點，想安居如此豐富多樣生活美地，不妨考慮同樣堪稱精品的鉅陞「囍御水湳」。

盤據河南大道上，鉅陞「囍御水湳」一下樓就是廣袤的中央公園，這塊萬中選一的地點，近取水湳，但價格比水湳更加親民好入手，何況公園綠意第一排的優勢，更是其他水湳建案無法匹敵。

抬頭，你會看見一個優雅的「雙囍」意象，彷彿家徽，高掛建築立面。呼應公園首席身價，從建築到公設、造景，以東方園林的方牆、拱門營造既奢華又低調的新東方美感，建築本身即是精品。

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▲開門見囍，雙囍意象宛如家徽。（圖／品牌提供）
▲開門見囍，雙囍意象宛如家徽。（圖／品牌提供）
值得一提的是，鉅陞「囍御水湳」提供8大精品級交屋服務，從付款到客變，在在禮遇屋主，細膩交屋之餘，還會舉辦入厝慶典，社區代管一年，增添鄰里間的情感與生活話題，「鉅陞」的斜槓服務，堅持無論買大買小，戶戶都是VIP等級。從地段到產品，再到交屋售服，環視整個大台中，鉅陞「囍御水湳」不僅難得，更加值得。

鉅陞「囍御水湳」．住宅規劃：25-39坪
本案將於3/29正式公開，屆時歡迎蒞臨預約賞屋，為維護參觀品質，每日預約名額有限，歡迎即早預約。若有不便，敬請見諒。
預約專線：04-2706-9898

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