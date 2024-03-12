課堂討論｢中國奴隸問題｣被噤聲！英教授怒控校方：為錢自我審查

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綜合《天空新聞》、《每日郵報》等英媒報導，希普沃斯在一次探討現代奴役議題的課堂上，放了一張關於奴隸制的投影片，標題打著：「為什麼中國有這麼多奴隸？」，希望與學生一起剖析相關數據，以鼓勵他們探索、深入理解，數據背後的邏輯和研究方法是否存在問題。然而，就在課堂快結束時，1名中國留學生有點不高興的說，他反對這項討論，起初希普沃斯並沒有想太多，不過隨著投訴的人變多，上面便介入了。
希普沃斯的上司史特拉肯（Neil Strachan）先是「建議」她修改授課方式，希普沃斯拒絕後，就發現自己被排除在課程軟體之外，無法修改、上載教學材料，也不能透過校內電郵系統向學生發信；之後又被告知，她已教授了10年的課程將由另一位老師接手。
希普沃斯指控，史特拉肯曾說，基於「商業考量」，校方有必要對中國留學生維持良好名聲，以免影響招生。希普沃斯強調，自己對中國學生並沒有偏見，事實上，她曾指導3位「非常勤奮、聰明」的中國博士生，也教導過許多不錯的中國碩士生，只不過在大批外國學生裡，難免有些民族主義者，為了保護母國政府的聲譽，轉而限制其他國家的學術自由：「我們要做的就是意識到他們政府的利益，可能與我們的利益不同」，並說：「一個系裡可能只有1.2個非常民族主義的中國學生，但他們會向其他中國留學生施壓，要求對方以某種特定的方式行事，如果其他人不照做，就向（中國共產黨）告發。」
希普沃斯並直言，除非能提出具挑戰性的問題並反思，否則永遠不會有高品質的研究，在教學方面，如果缺乏學術自由，那能學習的就非常有限。
報導提到，近年英國的大學收入，很大比例來自海外留學生，以2018至2019年，跟2021至2022年做對比，來自海外生的收入就由313億英鎊增加到419億英鎊，而UCL的報告也顯示，它有超過1.5萬名學生和400多名教職員來自中國，幾乎佔整體學生人數的1/4。UCL發言人回應英媒時表示，UCL擁有蓬勃發展且多元化的學生群體，有來自英國和其他150多個國家的人才，選擇在此學習和研究，雖然對個案發表評論是不合適的，但希普沃斯一案涉及的問題確實令人擔憂，校方正在努力查明到底發生了什麼事。