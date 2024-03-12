籃籃首次告假《天才衝衝衝》！巫苡萱心疼曝病情：這次真的很嚴重
啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）原定今（12）日錄製《天才衝衝衝》，怎料卻因為身體不舒服臨時告假，也成為她接下節目主持棒之後首次缺席，令人相當擔心。稍早，好友巫苡萱則在記者會上曝光籃籃的情況，心疼直呼：「這次真的很嚴重！」
記者詹鎰睿／台北報導
由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》，今日舉辦開棚記者會，怎料卻不見籃籃身影。徐乃麟聽聞後也開玩笑表示，「我們都忘了她耶！」在得知籃籃是因為生病臨時告假，昨晚還到醫院打點滴之後，眾人難掩心疼神情。
好友巫苡萱也心疼地說，籃籃可能是外景、棚內兩邊跑，日曬雨淋才會突然身體不舒服。被問到過去在跳啦啦隊的時候，籃籃有沒有請假的狀況？巫苡萱則坦言，「好像都沒有耶！這次真的滿嚴重的。」也顯現籃籃對工作的敬業精神。
此外，籃籃所屬的經紀公司時代創藝也向《NOWnews今日新聞》回應，「籃籃對於缺席衝衝衝錄影感到抱歉，昨天發燒感到身體不適，就醫後已無大礙，不是病毒感染，相信籃籃很快會回到工作崗位上，請大家不用擔心。」
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