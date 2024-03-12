大呼過癮、五路鍋聖也中了！金福華沙茶醬台中人吃下肚120噸
台中市食安處今天持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，共追查40家下游，其中平價火鍋店大呼過癮、五路鍋聖，以及王品轉投資的供應鏈子公司萬鮮，共29家餐飲與食材業者，向南投縣金福華公司購入沙茶調味醬料16萬多公斤，已販售或使用12萬5千公斤。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處指出，台中市掌握使用問題辣椒粉的各類產品共16萬2,096.34公斤，已售出或使用12萬6,296.72公斤。數量最多的，是南投縣金福華公司使用到津棧國際的問題辣椒粉，製成11種各式規格的沙茶調味醬料，賣給大呼過癮、五路鍋聖、駿欣餐飲與萬鮮等12家餐飲業者，以及四通食材、合將整合行銷及美升鮮食材等販售業者17家，共29家業者16萬266.48公斤，已販售或使用12萬5,754.38公斤，產品正回收中。
食安處表示，台中市億珍食品、建峰食品、橙林企業、宏駿商行等4家業者向濟生公司購入問題椒鹽粉、特A白胡椒粉1290.36公斤，已售出198.84公斤給小型販售、餐飲小吃等食品業者及散客等。
此外，南屯區隆太生技食品向津棧國際購入問題辣椒粉29公斤，使用24.5公斤製成麻辣精華醬、蒜辣醃肉粉、太出調味粉等7項產品共539.5公斤，已銷售343.5公斤給台中市6家下游餐飲業者，產品全數下架並回收中。
另外，高雄市佳廣公司的問題辣椒粉，被台南市慈光食品購入後製成BB十三香辣油，銷售到全國的全聯通路販售，目前已由全聯總公司通知全部下架，現已回收348.87公斤。最新問題批號及相關產品資訊，均公布在食安處蘇丹紅辣椒粉專區，提供市民選購參考。