龍蝦吃到飽來了！1490元無限吃、每周只限兩天 平日午餐有松葉蟹
曾經受到無數饕客們喜愛的「龍蝦吃到飽」來了！台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起至4月18日，於每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，人氣龍蝦料理輪番上陣，餐檯升級不加價；預付完成加碼再享每人1份「龍蝦海鮮桶」。另外，因應白色情人節到來，推出雙人外帶大餐「888元起即可外帶龍蝦料理」回家，3月13日至16日限時4天於官網線上購物平台開賣。乾杯集團旗下重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」，則自3月15日起舉辦為期一個月799元吃到飽企劃，若再加100元，頂級日本、澳洲的和牛能隨你吃；加199元有啤酒暢飲。
記者葉盛耀/綜合報導
台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起至4月18日的每週二、四晚餐時段，推出「龍蝦狂熱日」，4道人氣龍蝦料理輪番上陣，包含香辣吮指的「新加坡辣炒龍蝦」、濃郁松露香「松露龍蝦沙拉」、滋味鮮爽的「龍蝦海苔捲」以及全新推出、香料馥郁的「印度馬萊龍蝦海鮮咖哩」等誘人美味。菜色華麗升級不加價，提前預付完成加碼送澎派「龍蝦海鮮桶」，平日晚餐每位1,490元+10%起，就能享有「龍蝦自由」。
此外，3月29日前週一至週五平日午餐亦有「松葉蟹吃到飽」加碼活動，彈牙的松葉蟹腳，多汁美味口感品嚐大海原味，超過百款豐盛佳餚，聚餐約會最適配，平日午餐每位1,390元+10%起。
另外，因應白色情人節，台北喜來登集結各餐廳外帶美食，「安東廳牛排龍蝦套餐」外酥內嫩的肋眼牛排搭配肉質緊實的蒜味奶油岩龍蝦，限時價2,999元；「比薩屋義式雙人餐」煙燻鮭魚凱撒沙拉、南瓜濃湯、搭配上濃郁牽絲的四味起司比薩以及Ｑ彈美味的炭烤伊比利豬梅花，限時價2,099元；換換口味「SUKHOTHAI泰愛你雙人餐」精選酸辣拌海鮮、月亮蝦餅、炭烤松阪豬、綠咖哩雞肉等，酸辣誘人限時價2,520元；還有香料濃郁的「印度瑪萊咖哩龍蝦佐馬沙拉蔬菜」888元即可外帶回家，3月13日至16日限時4天於官網線上購物平台開賣，3月14日至17日開放提領。
另外，乾杯集團為歡慶邁進25週年，旗下重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」舉辦為期一個月799元吃到飽特別企劃，破天荒首次推出吃到飽活動。相較於平時約莫1300元的客單價，等於是直接下殺近6折優惠，若再加100元，頂級日本、澳洲的和牛能隨你吃。另還有199元啤酒暢飲活動。於3月15日至4月14日全台分店期間限定推出，據點位於台北、台中、台南，即日起開放訂位。