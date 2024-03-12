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比特幣狂漲！不僅衝破7.2萬美元　彭博：每日增1500個百萬錢包

▲近年來，隨著區塊鏈技術和加密貨幣的興起，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）已成為金融市場的熱門話題。（圖／pixabay）
▲近年來，隨著區塊鏈技術和加密貨幣的興起，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）已成為金融市場的熱門話題。（圖／pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

比特幣（Bitcoin）價格接連上漲，11日更是首度突破72000美元（約新台幣226.4萬）大關，今年漲幅飆升約70%左右。加密貨幣數據公司指出，這樣的趨勢更能創造約1500個「百萬美元錢包」（Millionaire Wallets）。

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根據《彭博》報導，隨著比特幣價格突破7.2萬美元後，總市值也站上1.4兆美元（約新台幣44.1兆元），根據數位資產管理公司「CoinShares International」、加密貨幣數據公司「Kaiko」指出，上周流入加密貨幣的資金高達27億美元，相當於新台幣849.1億元，不僅又刷新紀錄，而且其中大部分都是流向比特幣。

報導指出，今年起有約103億美元（約新台幣3239.8億）的資金流入，幾乎快追上去年整年的106億美元（約新台幣334.19億），而這波漲勢估計每日更能創造約1500個「百萬美元錢包」。

不過Kaiko報告也指出，百萬美元錢包增加步調比上一輪牛市減緩，當時每天有超過4000個錢包突破百萬美元的門檻，這可能是因為許多「鯨魚」大戶在比特幣價格創新高時正獲利了結，因此正以託管方式儲存他們手上的比特幣，而非存放在個人錢包中。

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