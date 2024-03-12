男嬰遭惡保母虐死 侯友宜怒了「必須為孩子討回公道！」
北市1名僅1歲大的男嬰，去年疑遭劉姓保母與胞妹凌虐致死，甚至拍照訕笑，引起社會公憤，對此新北市長侯友宜今（12）日也發文表示，任何不當對待孩童的暴力事件，新北市府絕對零容忍！說明雙北是共同生活圈，會相互合作，建立更完善的安全網絡，杜絕憾事再度發生，也將持續配合檢警調查，「必須為孩子討回公道！」
記者陳威叡／台北報導
對於男嬰遭「合格」保母與胞妹聯手凌虐致死案件，引起社會公憤，對此侯友宜在社群平台表示，任何不當對待孩童的暴力事件，新北市府絕對零容忍！自己同樣為人父母，年紀還這麼小的剴剴受到保母如此虐待，任誰都無法接受，不捨與沈痛纏繞著心頭，每個孩子都是家長的心頭肉、都是寶貝。
侯友宜說明，雖然新北市社會局在家屬當時首次前來社福中心求助時，就開始持續提供陪伴服務，但永遠都要做的更多，自己第一時間責成社會局全力提供家屬所有需要的協助，陪伴家屬走過這個沉痛的時刻，持續關懷家屬的心理與情緒狀態，提供喪葬以及法律扶助資源，也會為家庭提供心理諮商及相關資源，「同時持續配合檢警調查，必須為孩子討回公道！」
侯友宜說，為避免憾事再度發生，必須自問可以如何做得更多？新北市一定會主動增加比現行中央法規標準更頻繁的兒童訪視頻率，落實守護責任，成為他們強而有力的後盾，如有異狀立即介入處理，避免孩子傷害被隱瞞。
最後侯友宜說，雙北是共同生活圈，會相互合作，建立更完善的安全網絡，並強化保母的審查、管理及淘汰機制，守護每一位孩童，防止類似案件重演，杜絕憾事再度發生。