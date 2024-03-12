00940開募超搶手！申購半天就達550億、上看千億元？

00940到底有多夯？國泰證券3小時湧入4萬筆申購單　衝破昨日紀錄

▲00940從3/11到3/15間開募，首日就傳銷售金額破600億元，申購第2天熱度更攀升，國泰證就新增4.4萬筆申購。（圖／資料照片）
▲00940從3/11到3/15間開募，首日就傳銷售金額破600億元，申購第2天熱度更攀升，國泰證就新增4.4萬筆申購。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）昨（11）日第1天募資便熱議，更傳出富邦一度當機。今（12）日進入募資第2天，各大券商、銀行通路都相當忙碌，國泰證光是今日上午就已湧入4萬筆申購單，超過昨日的3萬筆紀錄。00940預計4/1正式掛牌，市場預期可望成為首檔尚未正式掛牌上市就已經破千億的台股ETF。

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00940以採用巴菲特價值投資理念，採月配息，發行價10元，等於1張只要1萬元，流動性好且進入門檻低，3/11開募第1天就吸引不少股民申購，傳募集金額高達645億元，寫下國內ETF銷售新紀錄，更是一舉超越上週3/8以531億巨量級規模成立的統一台灣高息動能（00939）。

00940的買氣相當好，今日邁入募集第2天，熱度更是攀升到另一個層次，國泰證券早上9點半更一度因為申購潮而遇到系統壅塞情況，截至今日中午為止統計，新增4.4萬筆申購，大幅超過昨日3萬筆單量紀錄，並初估首2日申購累計突破百億。

由於申購量龐大，讓投信協力銷售通路業者私下表示，這檔ETF是來幫各大券商、銀行通路作系統測試及臨櫃客服壓力訓練。

除了國泰證券外，包含玉山證券、永豐金證券也都傳出「交易量大，請等待」、「開戶等待期偏長，若要在募集期間確保申購請洽元大投信」等消息，可見00940的受吹捧程度。

00940開募申購預計到3/15為止，市場預估4/1掛牌上市的那天，有可能規模破上千億元，是業界的20倍以上，還被法人戲稱是「巨嬰」、「一出生就長大」。距離募集申購截止還有3日，國泰證券在官網發布公告建議，00940申購期間均可利用智能助理阿發線上申購。提醒投資人因申購人潮眾多，線上申購如遇網路壅塞，建議可於申購期間下午或晚上進行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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