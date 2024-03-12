00940到底有多夯？國泰證券3小時湧入4萬筆申購單　衝破昨日紀錄

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00940的買氣相當好，今日邁入募集第2天，熱度更是攀升到另一個層次，國泰證券早上9點半更一度因為申購潮而遇到系統壅塞情況，截至今日中午為止統計，新增4.4萬筆申購，大幅超過昨日3萬筆單量紀錄，並初估首2日申購累計突破百億。
由於申購量龐大，讓投信協力銷售通路業者私下表示，這檔ETF是來幫各大券商、銀行通路作系統測試及臨櫃客服壓力訓練。
除了國泰證券外，包含玉山證券、永豐金證券也都傳出「交易量大，請等待」、「開戶等待期偏長，若要在募集期間確保申購請洽元大投信」等消息，可見00940的受吹捧程度。
00940開募申購預計到3/15為止，市場預估4/1掛牌上市的那天，有可能規模破上千億元，是業界的20倍以上，還被法人戲稱是「巨嬰」、「一出生就長大」。距離募集申購截止還有3日，國泰證券在官網發布公告建議，00940申購期間均可利用智能助理阿發線上申購。提醒投資人因申購人潮眾多，線上申購如遇網路壅塞，建議可於申購期間下午或晚上進行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。