捲保母虐嬰！社工處理10幾案　兒盟：增強訪視頻率、週四檢討SOP

我是廣告 請繼續往下閱讀
白麗芳透露，事發後，該名社工也非常內疚，感到憂鬱，有引薦他去諮商。
林志嘉說，該名社工人員同時接10多個案子，這是其中一案，如何避免類似情形發生，兒盟也深深感到是必要課題，所以已立刻組織專案小組，對家屬做適度、應該有的照顧跟責任；再來為避免再次發生類似的事，也將在本週四召集專家學者、政府相關部門，緊急檢討收托、出養過程如何補強，讓萬一有惡劣保母出現時，可以事前阻止，這些都是兒盟立刻採取的行動。
林志嘉提到，兒盟30多年來出養1000多位孩子，期間都嚴格嚴謹，以照顧孩子最佳福祉為努力方向，對於今天發生的事情，深感內疚，也覺得社會上有許多事情超出可預期的能力，希望社會一起關注惡保母議題，不讓類似事件再發生。
白麗芳說，原本規定社工每個月訪視1次，會有紀錄、拍照等，跟督導討論，這些內容都已經呈報檢察官，兒盟在1月份得知該案，就立即啟動增強SOP，3天內訪視第1次，兩週訪視第2次；每次面訪大約1小時左右，會詢問保母平常的生活照顧細節、觀察保母和孩子的互動狀況，以往有要求社工要查看那些東西，但沒有整理成清單，未來會做成檢核清單，列出訪視內容，定期呈報督導討論，上述改善流程，都會在週四時提出來，和專家討論，看是否有需要再調整的地方。
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。