快訊／惡保母虐嬰致死　兒福聯盟董事長林志嘉14:30親上火線回應

捲保母虐嬰！社工處理10幾案　兒盟：增強訪視頻率、週四檢討SOP

▲兒福聯盟董事長林志嘉今（12）日召開記者會，針對保母虐童案道歉、說明細節。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.12）
▲兒福聯盟董事長林志嘉今（12）日召開記者會，針對保母虐童案道歉、說明細節。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.12）

記者李琦瑋／台北報導

台北市發生1歲10個月劉姓男童遭虐致死案，涉案保姆為長期推動兒童福利的兒福聯盟轉介，社會各界撻伐該案社工誤信保母說法，延後訪視，才釀悲劇。兒福聯盟董事長林志嘉今（12）日召開記者會表示，該名社工同時接10多個案子，這是其中一案，事發後，感到非常愧疚，兒盟也將在週四邀集專家學者、政府部門，檢討收托、出養過程如何補強。

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兒福聯盟執行長白麗芳指出，該名男童的母親在監服刑，照理說應該要安置在寄養家庭，但國內寄養家庭欠缺，才進入保母系統，進行緊急安置；該案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但12月時，因保母表示，另一位托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料12月底傳來令人哀慟的消息。

白麗芳透露，事發後，該名社工也非常內疚，感到憂鬱，有引薦他去諮商。

林志嘉說，該名社工人員同時接10多個案子，這是其中一案，如何避免類似情形發生，兒盟也深深感到是必要課題，所以已立刻組織專案小組，對家屬做適度、應該有的照顧跟責任；再來為避免再次發生類似的事，也將在本週四召集專家學者、政府相關部門，緊急檢討收托、出養過程如何補強，讓萬一有惡劣保母出現時，可以事前阻止，這些都是兒盟立刻採取的行動。

林志嘉提到，兒盟30多年來出養1000多位孩子，期間都嚴格嚴謹，以照顧孩子最佳福祉為努力方向，對於今天發生的事情，深感內疚，也覺得社會上有許多事情超出可預期的能力，希望社會一起關注惡保母議題，不讓類似事件再發生。

白麗芳說，原本規定社工每個月訪視1次，會有紀錄、拍照等，跟督導討論，這些內容都已經呈報檢察官，兒盟在1月份得知該案，就立即啟動增強SOP，3天內訪視第1次，兩週訪視第2次；每次面訪大約1小時左右，會詢問保母平常的生活照顧細節、觀察保母和孩子的互動狀況，以往有要求社工要查看那些東西，但沒有整理成清單，未來會做成檢核清單，列出訪視內容，定期呈報督導討論，上述改善流程，都會在週四時提出來，和專家討論，看是否有需要再調整的地方。

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