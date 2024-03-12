00940開賣搶到當機！神人砸1000萬進場　成分股、申購方式一次看

便宜機票不用搶！達人曝「1神招」秒6折入手　來回東京999元超狂

▲機票達人「布萊N」曾分享購買便宜機票的祕訣，只要好好善用小技巧就不難訂到便宜機票。（示意圖／桃園機場公司提供）
▲機票達人「布萊N」曾分享購買便宜機票的祕訣，只要好好善用小技巧就不難訂到便宜機票。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者賴禹妡／綜合報導

疫情解封後，許多人開始飛出國旅遊，但要購買機票時總擔心價格買貴，對此機票達人「布萊N」就曾分享購買便宜機票的祕訣，只要好好善用小技巧就不難訂到便宜機票，甚至他還曾遇過6折機票、999元台幣飛東京來回機票，讓眾人直呼「價格差超多的！」 

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最便宜的機票月份是3月及11月

YouTube頻道「綜口味娛樂」過去曾邀請機票達人「布萊N」分享購買便宜機票的祕訣，他認為一整年最便宜的機票月份為3月及11月，但還是要看出發時有沒有出國目的地的節慶日，建議大家旺季機票就直接在放票時入手。 

機票出清快搶便宜！999元來回飛東京不是夢

布萊N指出，若是在淡季買機票，有時會遇到廉航推出近期出發的便宜機票，甚至也有旅行社包機出團，發現招團人數不足，機上空位就便宜出清的狀況，「過去有出現過999元飛東京來回機票，你就跟這些團員去坐飛機，落地之後就不用管他們」，但若是臨時想多待幾天，就要付高昂的改票費。 

▲旅遊業者分析，明年第一季出國熱潮仍不減，機票方面僅剩東南亞及韓國可以稍微撿到便宜。(Pexels)
▲布萊N指出，若是在淡季買機票，有時會遇到廉航推出近期出發的便宜機票，甚至也有旅行社包機出團，發現招團人數不足，機上空位就便宜出清的狀況。（示意圖／取自Pexels）
利用機票比價網站隨時掌握價格

若是無法時時刻刻盯緊機票浮動價格，布萊N建議大家使用機票比價網站，最簡單的就是Google Flight、Skyscanner等，設定好時間地點之後，就可以安排降價通知，系統會發Email通知關注航線的即時價格優惠，就不用怕錯過便宜的機票了。 

機票變貴的原因

布萊N也解答幾個機票傳說，首先他坦言機票的確會越搜尋越貴，因為傳統航空訂票網站一旦進入機票結帳程序，該張機票當下就會在系統被鎖死，若是又突然反悔跳出，過5分鐘去查一樣航線就可能會發現價格變貴，「因為你可能已經搜尋到下一個區間票價的票」。 

布萊N也認證，原則上選擇禮拜二、三出發的機票會比較便宜，因為大家出國玩都會盡可能地少請假，大多都會選擇禮拜四、五出發，因此熱門時段就會比較昂貴，但也要看目的地的旅遊性質。另外，想搜出便宜機票，盡可能先使用單人搜尋，若是多人出團旅遊，可以到機場請地勤幫忙劃位在一起，或預先登機的APP在起飛前24小時或48小時看有沒有開放免費選位，甚至下訂時加錢選位也可以。 

▲機票不會長期維持在低價，在熱門假期的高需求下，再加上不斷上漲的燃油價，機票價格只會被越推越高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲布萊N建議，若想搜出便宜機票，盡可能先使用單人搜尋，若是多人出團旅遊，可以到機場請地勤幫忙劃位在一起。（示意圖／翻攝自Pixabay）
入手6折機票的神招

許多人會因為幣值價差，而利用VPN改定位位置訂便宜機票，布萊N也證實可行性，他遇過最便宜的機票價差大約就打了6折，不過要特別注意的是，有時候這種便宜機票僅限定當地國民購買，因此下訂前還是要多注意。 


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